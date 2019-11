Vysněná chvíle mnoha Jablonečanů, kteří přispěli na rekonstrukci největších varhan na Jablonecku, je tady. V pátek 8. listopadu začne nejméně dvouletá rekonstrukce hracího monumentu z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí.

První píšťaly ze stroje sundají zástupci německé varhanářské firmy Hermann Eule Orgelbau při příležitosti třetího benefičního koncertu pro jablonecké varhany. Na něm vystoupí světoznámý jablonecký dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! pod vedením Tomáše Pospíšila, který je titulárním varhaníkem a vedoucím chrámového sboru kostela. „Vyjmutí prvních píšťal po 87 letech od stavby varhan je doslova dějinná chvíle,“ popsal Jiří Kreisel z Nadačního fondu Jablonecké varhany, který na rekonstrukci za bezmála šest milionů korun shání prostředky.

Firma z německého Budyšína se přes zimu bude na rekonstrukci připravovat a nakupovat komponenty a materiál. Některé části varhan budou převezeny do dílen firmy, některé zrestaurují přímo na místě. „Na jaře si tak odvezou hrací stůl a varhany se začnou významněji rozebírat. Velké píšťaly a skříň varhan zůstanou na místě,“ přiblížil Jiří Kreisel.

Nadační fond má nyní na kontě dva miliony korun, město Jablonec se zavázalo zaplatit za rekonstrukci varhan další milion. Liberecký kraj pak přislíbil půl milionu. Dnes tak má nadace k dispozici tři a půl milionu. „Opravy budou trvat nejméně dva roky, máme tak čas sehnat zbytek. Naplňuje nás optimismem, že jsme dva miliony na transparentních účtech získali od drobných dárců. Teď se budeme snažit oslovit větší sponzory,“ doplnil Kreisel.

Nadační fond Jablonecké varhany shání peníze nejen pořádáním benefičních koncertů a veřejnou sbírkou, ale také takzvanou adopcí píšťal. Své adopční patrony má už více než tři sta píšťal, přičemž varhany jich mají přes 2800.

„Každému adoptivnímu rodiči píšťaly vystavíme adopční list, kam je možné napsat věnování,“ připomněl člen správní rady nadace Petr Tulpa. V restaurovaném nástroji bude umístěná kniha dárců, ve které budou pro příští generace uvedeni všichni neanonymní přispěvatelé a adoptivní rodiče píšťal.

Varhany jsou podle odborníků vzácnou ukázkou meziválečného varhanářství. „Patří k jedněm z největších varhan Litoměřické diecéze a zároveň jsou pravděpodobně nejbohatší na zvuk,“ popsal organolog Radek Rejšek.

Unikátní nástroj podlehl zubu času i červotoče a hrozilo, že bez restaurátorského zásahu umlkne definitivně. Jedinečnost nástroje v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova spočívá nejen v jeho velikosti. „Byly postaveny ve 30. letech firmou Rieger z Krnova patřící mezi válkami mezi absolutní světovou špičku. Inspirující pro nás je skutečnost, že i přes obtíže poválečné doby se obyvatelé tehdejšího Jablonce dokázali spojit a za pomoci několika významných donátorů vybrat finance na stavbu kostela i varhan světových parametrů,“ vysvětlila Irena Kreiselová, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

„Snad se dobrá věc povede, protože to je velkolepý nástroj. S nadsázkou říkám, že to nejsou varhany, to je monstrum,“ poznamenal varhanář Bohumil Žloutek ze Zásady, který se o nástroj v průběhu let staral.

Přispět na rekonstrukci varhan je možné prostřednictvím konta veřejné sbírky 321717010/5500 či běžného účtu nadačního fondu 321717002/5500.