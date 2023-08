Před víkendem obnovilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) provoz na opraveném mostě v Jablonci nad Nisou. Stavební práce byly dokončeny o čtrnáct dní dříve, než byl předpoklad.

O dva týdny dříve. V Jablonci skončila uzavírka, most přes trať je hotový. | Foto: ŘSD

Práce na mostě začaly letos na jaře, končit měli stavbaři v druhé polovině srpna. „Stavební práce jsme dokončili o 14 dní dříve, než jsme předpokládali. V příštím týdnu ještě dokončíme vodorovné dopravní značení s minimálním dopravním omezením,“ uvedli v pátek 4. srpna zástupci ŘSD s tím, že ten den odpoledne obnovili na mostě provoz.

Rekonstrukce mostu přes železniční trať (ev. č. 65-002) v Jablonci nad Nisou na silnici I/65 začala v dubnu. Most byl postaven roku 1969 a byl ve špatném stavu, proto bylo rozhodnuto o jeho opravě. V rámci stavebních prací proběhla demolice a výstavba pravé části mostu, tedy jízdního pásu směrem do centra. Zhotovitelem stavby v hodnotě 17,65 milionů korun byla společnost Eurovia CS. Druhý most, na kterém je jízdní pás ve směru z centra, je v pořádku a oprava není nutná.

Omezení, které kvůli opravě na mostě bylo, výrazně komplikovalo dopravu v Jablonci nad Nisou. Na několik týdnů byl zastaven i provoz na trati.