FOTO: O víkendu finišovaly přípravy na otevření zahrádek restaurací

Marek Krejsa provozuje stánek se zmrzlinou na břehu jablonecké přehrady několik let. Jak sám říká, na provozu stánku není úplně bytostně závislý. Letos ale kolem stánku připravuje sezení. „Prostě mě to napadlo až letos. Lidé se teď nahrnou. Když je hezky, koupí si zmrzlinu a sednou si na trávu. Takhle u stolečků to budou mít ještě o chlup příjemnější,“ vypráví, aniž by se jeho akuvrtačka zastavila. Ke kovové konstrukci šroubuje silná prkna na sezení a opření se.

Poslední přípravy, zítra otevíráme. Provozovatelé restaurací, ale i menších stánků s občerstvením nebo kaváren, se o víkendu připravovali na otevření zahrádek. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Provozovatel stánku věří, že už bude jen lépe. Nejen co se opatření proti šíření koronaviru týče. „V červnu už bude krásně, uvidíte. To pak mám celý den co dělat, třeba šest dní v řadě si nesednu. Ale už se moc těším, až bude zahrádka plná,“ usmívá se. Venkovní stánek je už několik dní otevřen i v oblíbeném areálu jabloneckého pivovaru Volt na břehu přehrady. Na pondělí 17. května, od kdy mohou otevřít zahrádky restaurací, se tu také chystali. „Už se moc těšíme, pivo vaříme a ležákujeme,“ zve sládek pivovaru Martin Palouš. Lidé si v areálu pivovaru, ale i u jiných stánků na zahrádky u přehrady o víkendu spontánně sedali. „Vysvětlujeme, že ještě nemohou. Motáme kolem stolů pásky, lidem to už je ale jedno,“ přibližuje Krejsa. Ostatně, napilno měli v neděli odpoledne snad u každého stánku u přehrady i na zahrádkách restaurací v centru města. Nová zahrádka v neděli vyrostla třeba před podnikem Hugo Caffé. Jeho provozovatel Martin Moc nezahálel ani v době trvání vládních opatření, když se svým otcem oprášil staré recepty a vzkřísil jméno legendární restaurace Alizee. Pokrmy na převážně asijské bázi rozvážel po celém městě. OBRAZEM: Na Malé Skále bylo živo. Lidé vyrazili na výlety i za sportem Přečíst článek › „Ale už se hrozně těším na oživení kavárny. Nezaháleli jsme ani v kavárně, rozhodli jsme se využít lockdown k dlouho plánovaným a velkým změnám naší kavárny. Vše muselo pryč, protože přišly na řadu palice, sbíječky a bůhví co ještě. Vzali jsme to tak říkajíc od podlahy,“ přibližuje mladý kavárník. Aby měl čas na doladění zahrádky, v neděli už restaurace s rozvozem jídla nefungovala. Na Mírovém náměstí před jabloneckou radnicí už stojí desítky stolů a židlí. „Těším se, až si dám točené pivo v sedě a s obsluhou. Naposledy jsem si to užil, tuším, na začátku září loňského roku. To už je ale doba,“ září oči padesátiletému Robertovi při pohledu na logo známého pivovaru. Zahrádky restaurací mohou otevřít od 17. května za dodržení několika podmínek: vzdálenost mezi stoly i vzdálenost od kolemjdoucích osob musí být 1,5 metru, u stolu mohou být maximálně čtyři hosté (pokud nejde o osoby ze společné domácnosti) a zákazník musí být očkovaný, či mít negativní PCR test starý maximálně 7 dní nebo antigenní ne starší než 3 dny nebo se prokázat tím, že prodělal covid. Od pondělí zároveň platí další rozvolnění, do škol se v Libereckém kraji vrátí v běžném režimu po prvním i druhý stupeň. Od 17. května bude povoleno pořádat živé kulturní akce venku pro nanejvýš 700 návštěvníků (s respirátory a pro účastníky s negativním testem, očkováním proti koronaviru starším 14 dní nebo do 90 dní od onemocnění nákazou covid). Hlavně nezapomenout! Běžci v Libereckém kraji si připomenou dějiny Přečíst článek › Organizovaný amatérský sport nově může venku probíhat v počtu až do 30 osob, a to nejen v případě mládeže, ale u všech věkových kategorií (podmínkou jsou rovněž negativní testy, očkování proti koronaviru starší 14 dní nebo nanejvýš 90 dní od onemocnění nákazou covid).