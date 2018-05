FOTO: Páťáci ukázali, že už umí první pomoc

Jablonec nad Nisou – Žáci pátých tříd včera několikrát poskytli první pomoc u jablonecké přehrady Mšeno. Konalo se tu krajské kolo Helpíkova poháru, zdravotně výchovné soutěže.

Třicet dvojic mělo za úkol na pěti stanovištích co nejlépe poskytnout pomoc zraněnému. „Na jednom stanovišti si dvojice musela poradit do pěti minut. Čas na trase jsme kvůli bezpečnosti nehodnotili,“ uvedl hlavní organizátor soutěže Tomáš Stronček. Do celostátního kola, které se koná příští víkend ve Velkých Losinách, postoupilo pět nejlepších dvojic. U jablonecké přehrady si nejlépe vedla Masarykova základní škola Zásada.