FOTO: Pátý ročník Kabelkového bazaru zaútočil na hranici 60 tisíc korun

Zdravotnictví - Zdravotnictví Farmaceut 38 000 Kč

Farmaceuti bez specializace Lékárník/ce. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 38000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: LÉKÁRNÍK/CE, PRACOVNÍ NÁPLŇ NAŠICH ODBORNÍKŮ JE:, * Poskytování konzultační činnosti pro pacienty, * Spolupráce při objednávání léku a spolupráce s farmaceutickými společnostmi, * Administrativa spojená s provozem lékárny, * Zapojování se do odborných projektů jako např. screening diabetu v lékárnách, individuální poradenství pro pacienty v konzultačních místnostech, testování paměti, Alzheimer screening, odvykání kouření, dny slunce, a mnoho dalších.., , PRO VÝKON POZICE JE U NÁS NEZBYTNÉ MÍT:, * Vysokoškolské vzdělání v oboru farmacie, * Zájem o pacienta a jeho zdraví, * Schopnost poskytovat kvalitní odborné poradenství, * Příjemné vystupování , * Spolehlivost a pracovitost, * Český jazyk - C1, , Nabízíme vzdělávání personálu vlastním týmem školitelů z řad magistrů a farmaceutických asistentů, * Podporujeme další vzdělávání, semináře, školení, * Na každé naší lékárně máme vybavenou aktivní laboratoř, * Podporujeme zapojení do různých pracovních skupin naších odborných projektů, * Poskytujeme úhradu příspěvku do ČLnK, * BENU léková karta pro zaměstnance, * Multisport karta, * Odměny za doporučení zaměstnanců, * Firemní akce/ teambuildingy, * Pracovní obuv, *Týden placeného volna před atestací, * Čisté, přehledné a moderní pracovní prostředí, * Zázemí silné nadnárodní společnosti, * 5 týdnů dovolené a stravenky samozřejmostí, * Čtvrtletní výkonnostní odměny, * Skvělé platové ohodnocení- garantovaná mzda od 38 000,- Kč, * Dále nabízíme příplatky v naších TOP lokalitách, poskytujeme příspěvky na ubytování v případě relokace a další, Kontakt telefonicky nebo emailem.. Pracoviště: Benu česká republika a.s. - lékárna mšeno, U Kostela, č.p. 4754, 466 04 Jablonec nad Nisou 4. Informace: Barbora Svejkovska, +420 603 179 111.