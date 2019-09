V pořadí pátá medaile z cyklu Hvězdy stříbrného plátna je tentokrát věnována Františku Filipovskému, králi dabingu, jehož hlas je neodmyslitelně spjat s francouzským hercem Louisem de Funèsem.

Mincovnu v Jablonci nad Nisou navštívila 16. září Pavlína Filipovská, která zde slavnostně vyrazila minci svého otce Františka Filipovského. | Foto: Deník / Kamil Košun

Do České mincovny v Jablonci nad Nisou ji v pondělípřijela vyrazit osobně jeho dcera, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. „Medaile se mi moc líbí, není nad to vyrazit ji vlastní rukou. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Jednu jsem i dostala. Jen ať vnoučata vidí, že je jejich dědeček ve zlatě,“ řekla hned po slavnostní ražbě Filipovská a dodala, „žádnou jinou medaili táta nemá a jsem za to ráda. Nepovažuji ty, co se teď rozdávají, za hodnotné. Velmi si jí proto vážím.“ Česká mincovna razí medaile v počtu 400 kusů ve stříbře a 100 kusů ve zlatě.