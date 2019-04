Nedávno to v libereckém parku Clam-Gallasů a zámecké zahradě hučelo jako ve včelím úle. Na jarních Tatrzích nechyběla ani Martina Koláčková, která zde nabízela pestrobarevné oděvy originálních střihů i vzorů. „Tatrhy se mi zalíbily na první pohled jako srdečná akce se skvělou organizací a sympatickým ekologickým zaměřením,“ svěřila se tvůrkyně značky Toto*Taky.

Co si máme představit pod Toto*Taky?

Jedná se o malou českou módní značku tvořenou s láskou k řemeslu a respektem k přírodě. Vyrábím převážně sukně, šaty, halenky pro ženy, košile pro pány a někdy holčičí šatičky či sukýnky tak, aby ladily s těmi pro maminky. Výrobky jsou typické veselými barvami, originálním designem, hravostí, kvalitním zpracováním a příjemnými materiály. I když to může vyznít jako klišé, toto jsou faktory, na kterých si dávám velmi záležet.

Můžete popsat okolnosti vzniku značky?

Odjakživa mě táhlo výtvarno, už jako malá holka jsem si pořád kreslila, tvořila a s věkem ve mně rostlo přesvědčení, že je možné tvořit nejen pro radost, ale i proměnit tuto činnost v povolání a začít se tím skutečně živit. Jak to tak často u žen bývá, po narození první dcerky jsem se rozhodla, že se už nevrátím do původní práce v korporátu a upřednostním pomalé budování vlastního malého podnikání před prací v kanceláři.

Nelitovala jste někdy toho rozhodnutí?

Nikdy. Práce v kanceláři sice byla zajímavá, ale ten pocit, že dokážete vlastníma rukama vyrobit z mála něco krásného a potěšit tak nejen sebe, ale hlavně člověka, kterému se produkt zalíbí a sedne mu, je nepopsatelný.

Název a směřování byly od začátku jasné?

Směřování ano, vždy jsem si vychutnávala kombinování barev, tvorbu nadčasových, jednoduchých, ale zároveň výrazných a užitečných věcí. Název Toto*Taky vymyslela a poprvé vyslovila moje dcera, když při hře podávala kuličky a u každé opakovala: „Toto taky, toto taky!“ Tím bylo rozhodnuto. Tato slova si určitě zapamatuje každý, když to umí vyslovit i jednoleté dítě. (smích)

Čím vám šití tak učarovalo?

Fascinují mě neomezené možnosti tvorby, nepřeberné množství materiálů, střihů, technik, typů postav, na které se dá šít. Z kousků ploché látky se dá za pár hodin vytvořit užitečná a krásná věc. Fascinuje mě, že za ta léta šití se ještě nikdy nestalo, že bych nevěděla, co ušít, nebo že by se mi nechtělo sednout ke stroji. Pokaždé se na práci těším a vždy mám radost z toho, co vytvořím. A také se pořád učím a nesmírně mě to baví.

V čem se odlišujete od ostatních?

Myslím si, že Toto*Taky výrobky jsou kombinací pestrosti, jednoduchosti a nadčasovosti. Pracuji tak, že každý kousek je jedinečný, nešiji dvakrát to samé, nešiji hromadně ani různé velikosti od jednoho typu. Kdo koupí můj výrobek, může si být jistý, že stejnou věc na nikom jiném neuvidí. Vybírám látky od světově známých designérů.

Kde látky sháníte?

Nakupuji například ve Velké Británii, Francii, Litvě či Japonsku. Mou oblíbenou autorkou je Naomi Ito, japonská malířka, která navrhuje látky pod značkou Nani Iro. Jsou to vesměs látky vysoce kvalitní, nesmírně příjemné na dotek, odolné barevně i kvalitativně. Možná jsou trochu dražší, což se také promítá do finální ceny výrobku, ale ta kvalita rozhodně za to stojí.

Kde čerpáte inspiraci?

Všude kolem sebe, v každodenním životě. Když jsou hezké dny, mám chuť zhmotnit tu krásu, a když jsou naopak šedé, mám chuť je osvěžit. Využívám svoji schopnost představit si hotovou věc ještě předtím, než na ní vůbec začnu pracovat. Aktuálně jsem vytvořila kolekci sukní s vlastním potiskem obrazů slavných výtvarných umělců. Nosit na sobě díla Gogha, Klimta, Kandinského, Schieleho a jiných malířů je podle dosavadních ohlasů lákavé.

Lze vysledovat trend, že si lidé koupí originální výrobek od výrobce z regionu?

Věřím a doufám, že ano. Je to nejen ekologičtější a originálnější, ale i finančně výhodnější. Lokální ručně vyráběné oděvy jsou zpravidla kvalitnější a propracovanější než produkty velkých řetězců, a to nejen proto, že nás, autory, tato práce baví a živí, ale i proto, že si prostě nemůžeme dovolit práci zanedbat či odfláknout.

Co chystáte v nejbližší době?

Plánuji navázat na svoji poslední kolekci sukní šitých z látek s autorským potiskem obrazů inspirativních malířů. Chci šít z těchto látek šaty, halenky i tuniky. Také připravuji látky s potiskem úryvků z vybraných literárních děl, které pak rovněž začlením do oděvů. Vítám i náměty zákazníků, kteří si přejí ušít oděvy s vytipovaným motivem či textovým obsahem. Pokud se naše představy shodnou a je to z právního i technického hlediska realizovatelné, vznikají vskutku originální díla ušitá nejen na míru, ale i na přání.

Jak se stavíte k Tatrhům a akcím podobného ražení?

Tatrhy se mi zalíbily na první pohled jako srdečná akce se skvělou organizací a sympatickým ekologickým zaměřením. Vždy se velmi těším na možnost prodávat své výrobky osobně, a tedy i na přímý kontakt s návštěvníky Tatrhů. Na Liberecko jezdíme pravidelně na chalupu, a to mě též přivedlo k účasti na této události.

Čeho byste chtěla v budoucnosti dosáhnout?

V budoucnu bych si velmi ráda otevřela vlastní obchůdek spojený s dílnou. Místo, kde bych tvořila přímo před zákazníkem a zároveň prodávala své výrobky i doplňkové výrobky dalších autorů. To je můj sen a další cíl.