Úterní zásah byl částí nácviku zvládání situací na fotbalových stadionech při diváckém násilí. Policie simulaci nacvičuje proto, aby byla připravená při ostrém zásahu. Členové pořádkové jednotky mezi sebou musejí výborně komunikovat, být připravení a pohotoví. „Jakmile by fanoušci našli skulinku, tak toho využijí,“ poznamenal vedoucí odboru služby pořádkové policie Petr Šikola.

Cvičení připravili policisté také z dalšího důvodu. Nastala totiž změna herního režimu fotbalové ligy. Navíc je předpoklad, že FK Jablonec se dostane do elitní skupiny, a je třeba se připravit.

V REÁLU TVRDĚJI

Pravidelný výcvik mají policisté zhruba jednou měsíčně, simulaci v tomto rozsahu jednou ročně. „V reálu by byl zásah tvrdší. Cvičení přizpůsobujeme tak, aby se nikomu nic nestalo. Důležité je osahat si stadion a sektory, a to se povedlo,“ dodal Šikola.

Krajská pořádková jednotka zasahuje tehdy, když si pořadatelé nevědí rady. Nejen fotbaloví fanoušci mají jistě v paměti nedávné výtržnictví na Spartě. Plzeňští příznivci neuposlechli opakovaných výzev pořadatelů, aby přestali používat zakázanou pyrotechniku. Někteří z nich dokonce házeli světlice do okolních částí stadionu. Duel byl zhruba na deset minut přerušen, během té doby pořadatelé ve spolupráci s těžkooděnci vyklidili plzeňský kotel a vyvedli fanoušky ze stadionu.

Podobně probíhalo včerejší cvičení s figuranty, jimiž byli studenti Euroškoly Česká Lípa. Ti tak absolvovali řízenou praxi u policie v rámci příprav na budoucí povolání. „Obdivuji pořádkovou policii, že dokáže vstřebat takový nátlak fanoušků. Mým snem je ale stát se kriminalistou, vyšetřovatelem,“ řekl student prvního ročníku Dominik Hippmann. „Fandím Baníku Ostrava. Je neocenitelné, že jsem to mohl zažít také z druhé strany. Naštěstí se mi nestalo, že by mě někde zadrželi. Ale rebelství se děje a mrzí mě to za všechny fanoušky,“ zmínil.

Ostudou české kopané bylo také nedávné napadení fanoušků po fotbalovém derby v Liberci. Policie zadržela sedm lidí. „Na tento zápas, který byl vyhodnocen jako rizikový, byla nasazena Krajská pořádková jednotka. Na stadionu se fanoušci chovali klidně, ale po něm došlo k napadení,“ připomněl nedávný incident Šikola.

Ve většině případů se jedná o trestné činy výtržnictví. Pachatel může jít do vězení až na tři roky. „Myslím, že výši této sazby si spousta lidí neuvědomuje,“ doplnil.