Vratislavice nad Nisou – Textiláci na severu neskončili. Dokázala to mimo jiné včerejší autorská přehlídka módní návrhářky Beaty Rajské ve Vratislavicích.Kolekci na sezónu podzim zima 2019/20 totiž inspirovaly šátky a jejich vzory ve folklórním stylu, které se vyrábějí ve Varnsdorfu.

„Byla jsem nedávno v Rusku, kde jsem tyto nádherné šátky viděla. S překvapením jsem zjistila, že vzory se tisknou pouze na dvou místech a Varnsdorf je právě jedním z nich,“ prozradila návrhářka. „Člověk někdy musí odjet daleko, aby našel, co má na dosah,“ říká návrhářka.

Šaty z šátků

Zimní kolekci dominovaly květy, jaké na šátcích s oblibou nosily třeba ženy na Slovensku. Výrazné růže v jasných červenofialových barvách na černém či světlém podkladu u večerních modelů působivě doplňovaly kožešinové pláštěnky. Zvlášť působivé byly vzory z kašmíru na světlých plizovaných šatech. Luxusní obdoba šatů z šátků.

Inspirace folklórem je ale pouze jeden z mnoha trendů, které budou dominovat nadcházející sezóně. V kolekci Beaty Rajské ovšem hrály prim, stejně jako dokonalý detail a materiál. „Každý si může vybrat to své. Doba, kdy se móda diktovala, je už dávno pryč. Trendy je být sám sebou,“ řekla návrhářka, která sama předváděla na legendárních přehlídkách studentské módy v 80. letech v Liberci.

Na přehlídkovém molu se po pěti letech ve Vratislavicích objevila i zdejší krajanka, topmodelka Diana Kobzanová, která se s bravurou a vtipem zhostila také moderování večera. A jako hudební host se tentokrát představila zpěvačka Tereza Kerndlová. Příjemnou vsuvkou byla i ukázka baletního vystoupení z Labutího jezera, které mělo svůj důvod. „Při tvorbě modelů jsem poslouchala Čajkovského, Šostakoviče, dívala se na Doktora Živaga, Annu Kareninu a to všechno bylo zdrojem inspirace a mělo by to tam být,“ dodává návrhářka.



Návštěvníci přehlídky mohli vidět také aktuální kolekci s názvem Pipilotta, inspirovanou dětský kresbami a sny. Podle návrhářky se v nich zobrazuje vše, co patří ke vzpomínkám na dětství. Hravost, sny o princeznách nebo sváteční šaty do kostela. Letní i zimní kolekci dominovala vzdušnost, průsvitné materiály, ale především dokonale propracovaná elegance.