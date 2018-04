FOTO: Přestřelka v Pastýřské. Záložáci policii ubránili

Liberecký kraj – Od úterý do čtvrtka probíhalo v Liberci cvičení aktivních záloh Hradba 2018.

K policejní budově se blíží podezřelý džíp. Jak se po chvíli ukáže, je plný po zuby ozbrojených teroristů. Za pár momentů se rozpoutá zběsilá přestřelka, po které zůstává několik mužů bezvládně ležet v kalužích na silnici. Zraněný je dokonce i jeden z obránců. Nejedná se o dramatický výjev z akčního filmu ani nestojíme uprostřed skutečné válečné zóny. Jsme v Liberci v Pastýřské ulici, kde i za hustého deště vrcholí třídenní cvičení aktivních záloh Hradba 2018.

„Dnes jsme tady řešili dva větší incidenty. V prvním případě se neznámý muž pokusil pronést zbraň do objektu, v druhém šlo o napadení kontrolního místa ozbrojenou skupinou,“ vysvětluje ředitel libereckého krajského vojenského velitelství a plukovník generálního štábu Miroslav Brázda, podle kterého se jedná o největší letošní cvičení složek aktivních záloh.

Obě zmíněné akce trvají jen pár minut a ulice se po chvíli zcela vylidní. „Teroristé“ odjíždějí a na vojenském stanovišti zůstává jen několik záložáků, kteří budou policejní budovu chránit ještě několik hodin.

„OCHRÁNIT DĚTI“

Veškerý pohyb na ulici sledují hlídky v rámci cvičení už od úterní půlnoci. „Je to skvělá zkušenost. Jsme tu od toho, abychom si vyzkoušeli, jak by to mohlo být ve skutečnosti,“ vypráví svobodnice Ivana Stříbrná, jediná žena v rotě libereckých aktivních záloh.

Čtyřicetiletá matka dvou synů se rozhodla mezi záložáky vstoupit teprve loni a důvod byl jednoduchý. „Mám děti a jsem připravená udělat všechno na jejich ochranu,“ svěřuje se svobodnice, která musela stejně jako ostatní podstoupit šestitýdenní kurz ve Vyškově. „Taky jsem chtěla zjistit, jestli na to mám,“ dodává.

V soukromém životě pracuje paní Ivana v penzionu v Harrachově, a jak přiznala, bez podpory rodiny by si svůj sen nesplnila. Podle ní je dobře, když se v ryze mužském kolektivu ocitne žena. „Přece jenom vnášíme trochu jemnosti. Na druhou stranu mě berou jako rovnocenného partnera. Začali mi říkat Karel,“ směje se Ivana.

ZODPOVĚDNOST K VLASTI

Důvody, proč se lidé rozhodnou vstoupit do aktivních záloh, jsou podle podplukovníka Rostislava Bolka dva. „U těch mladších ročníků je to hlavně touha po dobrodružství. Ti starší už mají jinou motivaci. Berou to jako odpovědnost ke své zemi,“ vysvětluje profesionální voják s tím, že v poslední době počet záložáků stoupá.

A není to podle něho jen bezpečnostní situací ve světě. „Zájem jsme zaznamenali hlavně v posledních dvou letech, kdy vláda schválila zákon, v rámci kterého mají i aktivní zálohy stejná práva, povinnosti i finanční ohodnocení jako vojáci,“ objasňuje. Přesto on sám obdivuje všechny, kteří se k nim přihlásí. „Musíte se připravit na to, že obětujete spoustu volného času, který byste mohli věnovat třeba rodině,“ připomíná.

V POHOTOVOSTI

Záložákem se v současnosti může stát každý občan České republiky starší 18 let, který je trestně bezúhonný. Důležitá je i fyzická zdatnost. „Psychickou odolnost prověří náročný kurz ve Vyškově,“ dodává na závěr Bolek. Jednotka aktivních záloh u krajského vojenského velitelství v Liberci má v současnosti 71 členů. Ti mohou být povoláni do akce například při zhoršení bezpečnostní situace v zemi nebo jako pomoc při živelních pohromách.