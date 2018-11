FOTO: Psovod Václav Vančura z Tanvaldu sbírá úspěchy po ČR i Evropě

Liberecký kraj /ROZHOVOR/ – Prvního psa, kříženku výmarského a maďarského ohaře Bellu, si Václav Vančura pořídil před sedmi lety. Letos spolu dosáhli na titul republikového mistra ve vyhledávání lidí v sutinách, lavinách a v plochách. To ale není pro 29letého hasiče z Tanvaldu jediný úspěch. Věnuje se totiž i mushingu, v němž se stal dvakrát mistrem Evropy a několikrát mistrem ČR.

Zúčastnil jste se Mistrovství ČR záchranných psů a psovodů složek IZS, které bylo zaměřené na pátrání po osobách. Kdo je v této soutěži vítěz, vy nebo Bella?

Rozhodně Bella, ona musí všechny osoby najít, tedy vyčuchat, a poté označit vytrvalým štěkotem, abych já zase našel Bellu a mohl nahlásit rozhodčím nalez pohřešované osoby.

Co bylo pro vás a Bellu nejtěžší?

Nejtěžší je vždy najít všechny osoby. Pokud se mi to nepodaří, beru to za prohru.

Jak často a od jakého věku je třeba psa cvičit, aby byl tak dobrý jako Bella?

Příprava psa záchranáře začíná příchodem od chovatele. Jedná se o správnou socializaci, zvykaní na různé podněty jako například druhy povrchů. Poté se začíná jednoduchou motivací na hračky nebo na jídlo. Pes se pak musí naučit značení, v našem případě štěkaní. Hledání se tolik učit nemusí, pro psa je to přirozená věc. V počátcích je potřeba cvičit často a kratší dobu. Teď, když je Bella hotový záchranář, není potřeba cvičit tolik, a proto více času výcviku věnuji její nástupkyni Swix.

Kolik psů máte?

Bella je můj první pes. Pořídil jsem si ji na vysoké škole se záměrem udělat z ní záchranáře. Potom přibyl Čert, Evropský saňový pes, který je především na mushing. Po Čertovi přibyla má partnerka s dvěma fenkami Cortýnou a Meridou, po kterých jsme si nechali tři štěňata Swix, Toko a Mapapo. Následovala dcerka Anežka a po ní zatím náš poslední přírůstek Zodiac Killer, který je také naším odchovem.

Zmínil jste mushing, tedy zapřahání psů do koloběžky, kola nebo běžek. Získal jste už nějaký titul?

Dvakrát jsem získal titul mistra Evropy, dále jsem bodoval ve štafetách a jsem několikanásobným mistrem ČR v Bikejordingu. Naposledy jsem se zúčastnil mistrovství světa ICF v Polsku, které proběhlo v říjnu. Všech úspěchů jsem dosáhl s mým superparťákem Čertem. A doufám, že na jeho úspěch naváže i Zodiac v příští sezoně.

Máte nějaké rady, jak by měli majitelé psů vychovávat své čtyřnohé kamarády? Je důležitá disciplína?

Rady nemám, sám se stále učím a přicházím na nové věci. Pro mě je důležité, aby byl pes především plnohodnotný parťák, který mě neobtěžuje. Naše psy bereme téměř všude. A proto si myslím, že je alfou a omegou správná a důsledná výchova a socializace. Moc se nevěnuji poslušnosti. Pro mě je zkrátka důležité, aby měl pes stoprocentní přivolání a odložení, chůzi u nohy a tím to hasne. Aby neprojevoval zájem o zvěř a byl dobrým rodinným psem.