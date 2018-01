FOTO: Záchranná stanice ARCHA přijala loni 1079 zvířecích pacientů

Liberec – Záchranná stanice ARCHA má za sebou též náročný rok. Jen v roce 2017 přijali 1079 zvířecích pacientů, z nichž nejvíce převažovali netopýři a ježci. Jedná se o třetí nejvyšší počet za dvanáct let existence.

Z ptáků měl silné zastoupení i puštík obecný. V roce 2017 jich Archa přijala do své péče třináct. „Zajímavým případem bylo sedm několikadenních mláďat puštíků, která byla z kraje roku nalezena v dutině pokáceného stromu v Krompachu. Podařilo se nám je úspěšně odchovat a po několikaměsíčním pobytu v Arše, kdy jsme je učili lovu živé potravy, byli vypuštěni zpět do volné přírody. Všechny jsme okroužkovali a během podzimu se k nám dostali zpět hned dva z těchto odchovanců. Jeden propadl komínem domu v blízkém Ostašově a druhý bohužel uhynul po nárazu do okna nedaleko stanice. Oba byli ve velmi dobrém výživném stavu a my jsme měli obrovskou radost ze zjištění, že jsme je na život ve volné přírodě dokázali dobře připravit. Ostatní soví sourozenci se drží v okolí záchranné stanice a jejich přítomnost dokazuje například to, že zde letos nemáme žádný problém s myšmi“, vypráví Ing. Ivana Hancvenclová, pracovnice záchranné stanice a útulku.

„Pracovníci Archy také již čtvrtým rokem pravidelně poskytují netradiční transportní služby kachně obecné, která hnízdí v atriu jablonecké Základní školy Mozartova. Díky hustým porostům a keřům, které prorůstají dvorem, se zde kachna cítí bezpečně a pravidelně zde snáší svá vejce,“ dodala tisková mluvčí zoologické zahrady Barbara Tesařová.

„V uplynulém roce tam kachní samice zahnízdila dokonce dvakrát. Vždy musíme odchytit nejprve dospělou kachnu, aby neuletěla, a pak naháníme kachňata, která běhají velice rychle. Naštěstí tato akce proběhla zatím vždy úspěšně a hejno kachen jsme opět vypustili na Jabloneckou přehradu“, přibližuje Ivana Hancvenclová.

Z Jablonce pochází i většina netopýrů, které pracovníci odchytávají v Základní škole Na Šumavě. Z Hodkovic nad Mohelkou zase pochází mládě lasice kolčavy, kterou v centru každé tři hodiny kojily za pomoci malé stříkačky. „Jelikož většina mláďat uhyne již v prvním roce života, zůstane zatím lasice v Arše a bude sloužit k vzdělávacím účelům,“ dodala Tesařová.