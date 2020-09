Večer nesl podtitul Kultura musí žít i v době Covidu 19 a tak jablonecký secesní stánek zaplnili orouškovaní diváci a v prostorách divadla byla znát preventivní opatření. Ale to nic neubralo kvalitě akce, přenášené zároveň on line na kanál YouTube.

Móda 2020 Next Generation

Zdroj: Youtube

Úvod patřil nestárnoucí zpěvačce Leoně Machálková, která rozezněla pódium převážně muzikálovými melodiemi a krom toho ještě s grácií odprezentovala šaty zúčastněných módních návrhářek. Těmi pro tento večer byly Jiřina Tauchmanová, Jiřina Matoušová (Werso) a Olga Rusaková. Zatímco první dvě jmenované žijí a podnikají nedaleko Jablonce, Olga Rusaková je rodačkou z Moskvy a někdejší módní stylistkou Michaela Gorbačova.

Hned první rozpohybování přehlídkového mola přineslo zbystřené vidění přítomných mužů a zasnění jejich žen. Na mole se totiž objevily dívky ve spodním prádle značky Werso Jiřiny Matoušové, která patří bezpochyby ke špičce v tomto oboru u nás. Následovala originální tvorba Olgy Rusakové s nezaměnitelným ruským rukopisem a závěrečné defilé patřilo překrásným společenským šatům Jiřiny Tauchmanové.

Jelikož jsme ale v Jablonci a k němu neodmyslitelně paří bižuterie, sehrály na jevišti důležitou úlohu i autorské šperky Michaely Mollerové a firmy Lucid. Šperky do své avantgardní show dokázal zakomponovat i kadeřník Alexandre Sokolov, jehož "okénko" patřilo k těm nejodvážnějším. Skvěle navíc pasovalo k motorkám, kterých bylo plné jeviště i foyer.

Následovalo vystoupení swingového zpěváka Jana Smigmatora, jenž nadchl publikum úžasným zpěvem. Smigmator vnesl do přehlídky trendů uvolněnou atmosféru, pohodu, grácii a vtip. "Zapomněl jsem si doma kapesníček do saka, tak jsem ho nahradil ponožkou. Naštěstí mi to barevně ladí," šokoval moderátory vždy pečlivě vystylovaný zpěvák a hned naaranžovanou ponožku předvedl. A jeho boty, nazuté na bosých nohou, klouzaly po pódiu se stejnou noblesou jako jindy.



Moderátorská dvojice Pavel Žur a Petra Peterková v uvolněném duchu propojila všechny výstupy a dokázala večer ukočírovat. "Na přípravu jsme měli měsíc. Ten nápad přišel 6. srpna letošního roku a výsledek jste viděli sami. Vše bylo v naší režii, samozřejmě za pomoci našich partnerů. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Chtěli jsme letošní netradiční divadelní sezónu zahájit rovněž netradičně a troufnu si říct, že se nám to povedlo. Dali jsme do toho všechno," uvedl ředitel Městského divadla Jablonec Pavel Žur. A z ohlasů přítomných bylo patrné, že povedlo.