Jak dále dodala tisková mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová, oprav se dočkají také chodníky, přibude nové veřejné osvětlení a rekonstruováno bude schodiště k hale TSC Turnov. „Celá záležitost by měla stát 4,5 milionu korun. Jelikož město již dvakrát neuspělo s žádostí o dotaci, finance na regeneraci půjdou z městské kasy,“ doplnila Štrauchová. Podle starosty to nebylo jednoduché rozhodnutí. „Tamní lidé na obnovu čekají již několik let, takže bychom ji rádi dotáhli konečně do cíle,“ vysvětlil Hocke. Předposlední etapa oprav by měla začít 1. června a skončit nejpozději 31. srpna.