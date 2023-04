FOTO, VIDEO: Skleněný zvon z Harrachova zdobí vchod do holandského muzea

Pořádný balík bublinkové fólie a kartonová krabice. Uložit do ní skleněný zvon a opatrně naložit do autobusu. Účastníci zájezdu z Harrachova do holandského Astenu kolem ní procházeli s takřka posvátnou vážností, desítky lidí sledovaly, jak je zabalený zvon opatrně zajišťován v nákladním prostoru autobusu.

Předání skleněného zvonu v Museum Klok & Peel. | Video: Sedlák Jan

A proč zrovna do Astenu? Tady přesně před rokem odléval ze zvonoviny nové zvony pro harrachovský kostel svatého Václava mezinárodně známý zvonař Petr Rudolf Manoušek. A Harrachovští se na odlévání přijeli podívat. „Tady jsme se potkali i s vedením největšího muzea zvonů a hodin v Evropě a zřejmě i na celém světě, Museum Klok & Peel. Mile nás přijali a tak se zrodil plán přidat do muzea něco unikátního, tedy skleněný zvon,“ poznamenal starosta horského města Tomáš Vašíček. Taková příležitost visela ve vzduchu. V harrachovské sklárně Novosad a syn totiž vznikl skleněný zvon do místní kaple svaté Alžběty. „Byly tedy nakonec vyrobeny dva kusy, jeden byl zavěšen do věže kapličky, zaplatili jsme i výrobu druhého pro Asten,“ doplnil Vašíček. Oba identické zvony stály cirka 170 tisíc. Na zvon do kaple vybrali dobrovolníci finance ve veřejné sbírce, další peníze uvolnila radnice. Skleněný zvon před cestou do Nizozemí pokřtili v dílně harrachovské hutě mistři řemesla sklářského i zvonařského. „Má zajímavý zvuk, zní úplně jinak, než klasické zvony třeba z bronzu. Nejprve jsem si ho nedokázal ani představit,“ popsal Manoušek, který skleněné zvony zvučil. Zvon měří 60 centimetrů na výšku a 50 v průměru. Srdce zvonu je z dubového dřeva. Samotná výroba zvonu, zvláště hlavního skleněného těla, nebyla zase tak složitá, foukala se do připravené formy. Práce to ale byla velmi silová. „Osm kilogramů skla. Na píšťale muselo být skla samozřejmě daleko více,“ popsal výrobu majitel harrachovské sklárny František Novosad. V holandském Astenu mají zvony z celého světa a různých materiálů. Harrachovský zvon je prvním skleněným. „Mají tam tisíce zvonů, žádný ale nebyl skleněný. Takhle jsme vyvezli povědomí o Harrachovu a místní sklárně dál do světa,“ pousmála harrachovská patriotka Lenka Konvalinková. A tak za klasické zvony bijící dnes v Harrachově, bude bít při zvláštních příležitostech skleněný v Astenu. Dnes stojí hned u vchodu do holandského kostela zvonů. Jeho bratr ve věži harrachovské zvonice naopak bije doslova každou chvíli. Harrachov s Astenem navazuje další spolupráci, chystá se partnerství obou měst. „Asten je poklidné město něco přes 30 kilometrů od Eidhovenu. Dokážu si představit třeba studijní pobyty studentů přímo v rodinách,“ přiblížil starosta Harrachova. Zvony v kostele Tři nové zvony pro místní kostel byly do věže vyneseny v dubnu loňského roku. Ale měly tady být ještě o rok dříve. „Chtěli jsme to uskutečnit už v roce 2021, ale bylo třeba čekat, až skončí covidová situace, která nám v plánování a usazení zvonů bohužel bránila,“ poznamenal Manoušek, zřejmě nejslavnější z českých zvonařů. Jak se svěřil, „své“ zvony doslova miluje. „Stačí říct jméno kostela nebo místa a mně se okamžitě vybaví, co všechno se kolem toho lití dělo,“ vypověděl muž, který před časem odlil třeba i zvon pro zvonici u kostela svatého Jakuba Většího v Železném Brodě. Podívejte se: Zvony znějí Harrachovem. Po 80 letech Za zvony, jejich osazení do věže a další přípravné práce zaplatí církev až 1,25 milionu korun. „Schází nám doplatit nějakých tři sta tisíc korun, to chceme splatit ještě letos. A pak se chceme vrhnout na obnovu varhan, které byly vyrobeny v roce 1826 a od té doby neprošly důslednější rekonstrukcí,“ popsal místní farář Ivan Kvapil. Největší z harrachovských zvonů je zasvěcen Bohu, prostřední svatému Václavovi a nejmenší Panně Marii. S financováním pomohla i veřejná sbírka. Obyvatelé, věřící a přátelé Harrachova se na ně skládali čtyři roky. Přispěli cirka 300 tisíci korunami. Do sbírky vstoupilo i samo město. „Lidé pomohli výraznou sumou, velké díky patří investorovi, připojila se i radnice,“ vyzdvihl Radek Pilař, předseda Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Harrachova a jeden z příznivců návratu zvonů. Pomoci farnosti splatit celkovou částku za zvony mohou zájemci prostřednictvím transparentního účtu 115-8332350257/0100.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu