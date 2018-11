FOTO: Škola má učebnu s roboty. Žákům pomůže uplatnit se na trhu práce

Jablonec n. N. - Studenti mají výhodu. Učí se na reálných strojích v reálných podmínkách.

Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou po dvouletém úsilí v úterý slavnostně otevřela učebnu robotiky, která je vybavená průmyslovými roboty. Jako první a zatím jediná v Libereckém kraji. Tato učebna zapadá do mozaiky vzdělávacích aktivit zaměřených na robotiku a svým vybavením se stává srovnatelnou s podmínkami v reálných provozech firem.



Robotická učebna je vybavena třemi přístroji. Robotická ruka pochází z firmy ABB, jeden robot z mladoboleslavské škodovky a třetí z firmy Teneo 3000. O posledním lze nadneseně říci, že ho vzbudili ze dlouhého spánku.

„Robota jsem vydražil za směšnou cenu 1700 eur. Chtěl jsem ho opravit a naprogramovat s tím, že ho použiji ve firmě. Čas mi to nedovolil, takže robot mi ležel osm let ve sklepě. Když jsem se dozvěděl, že škola bude otevírat robotickou učebnu, rozhodl jsem se škole robota věnovat a využít ho smysluplně,“ řekl jednatel společnosti Teneo 3000 Miloš Šikola.



Studenti školy v nové učebně získají technické a praktické dovednosti, které pak využijí v budoucím zaměstnání. Ředitel školy Petr Froněk připomněl, jak je důležitá úzká spolupráce mezi školami, a to už i základními, firmami a například i Hospodářskou komorou.

„Pravidelně se radíme. Na základě požadavků firem, které potřebují roboticky vzdělané lidi, jsme školní program upravili a otevřeli třídy v oboru mechanika a mechatronika. Studenti druhého ročníku se tak učí programovat roboty v praxi,“ nastínil ředitel školy, jak se daly události do pohybu.



Ti, kteří umějí ovládat roboty, mají výhodu na trhu práce. Učí se totiž na reálných strojích v reálných podmínkách. „Studenti mají i stáže přímo ve firmách,“ dodal ředitel.

Naučit se ovládat robota není nic jednoduchého. Neumí totiž pouze jednu funkci, ale několik desítek. To potvrzuje i student třetího ročníku Vít Nesvadba, pro kterého je robotika zároveň koníčkem.

„Trvalo dva roky, než jsem se robota naučil ovládat,“ přiblížil Nesvadba s tím, že podobného robota má doma a ve volném čase u něj stráví zhruba tři hodiny denně. Doplnil, že kdyby přišel do firmy, byl by schopný použít robota pro přímou aplikaci, kterou by zaměstnavatel požadoval.



Robot pak prakticky udělá to, co se mu řekne. „Protože jsme strojní školou, tak se většinou zabýváme obráběním, frézováním nebo úpravou materiálu. Roboti mohou i svářet a dělat jiné činnosti,“ popsal Froněk.



Škola za robotickou učebnu zaplatila 1,5 milionu korun. Současně se slavnostním otevřením byl představen fungující koncept spolupráce se základními školami, jejichž žáci mohou ve škole navštěvovat kroužek robotiky a tím se připravit na budoucí studium v technických oborech a následném uplatnění v praxi.