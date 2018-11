FOTO: Šťastnou cestu! Robot Matylda vyrazila do Pelhřimova

Jablonec nad Nisou – Robot Matylda se proměnil ve stopaře. Ve středu se vydal na cestu z Jablonce do Pelhřimova. Jde nejen o pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů, ale zároveň i o promo akci, která má veřejnosti představit robota, jenž se může stát učební pomůckou i třeba hlídačem.

Matylda nasedla do prvního autaFoto: Deník / Petr Zbranek

Když robota Matyldu v televizi spatřil Kryštůfek z Mimoně, hned se do něj zamiloval. Stejně tak jeho maminka Zuzana. Spolu s babičkou nasedli ve středu po obědě do auta a díky trpělivosti a částečně i lsti se stali prvními, kdo svezl stopujícího robota. Matylda tak včera kolem druhé hodiny odpolední vyjela z Jablonce do České Lípy. „Chceme ji představit v robotickém kroužku, aby získala další kamarády,“ smála se maminka.

Původně měla Matylda nastoupit do prvního auta ve čtvrtek minulého týdne. Selhala ale technika. „Zradil nás zdroj pro mobilní napájení Matyldy, museli jsme ho proto nahradit novým. Sama Matylda fungovala, nefungovala baterie,“ vysvětlil jeden z duchovních otců edukativního robota Michal Seidl z jablonecké technické laboratoře OpenTechLab. „Byla tam nějaká výrobní vada, se kterou jsme nepočítali. Přišlo se na to až ve středu, tedy den před startem, při generální zkoušce,“ doplnil vynálezce Matyldy.

Celá propagační akce se jmenuje Robotí autostop aneb Nepropadáme panice, ručník s sebou. Akce spočívá právě v samostatné stopařské cestě robota přes Prahu a Pardubice do Pelhřimova. Pokud tam dojede, stane se exponátem pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit jako první stopující robot. „Cesta může trvat sedm dní, ale i měsíc, uvidíme. Každý, kdo ji sveze, ji může vzít třeba do ZOO nebo i domů,“ popsal Michal Seidl.

Každému, kdo Matyldu nabere, robot sám vysvětlí, co potřebuje. Zbytek bude mít na papírovém manuálu. S sebou má kvůli bezpečnosti řidičů i sedačku, vývojáři ještě připravují obleček na způsob pláštěnky, aby byl chráněn před vlhkem. V sedačce bude mít baterie, robot si pak sám zvládne požádat o připojení k síti. Matylda se bude po cestě v jistých intervalech hlásit, a to i tím, že bude posílat fotografie z míst, kde se momentálně nachází. Dokáže je nahrát na sociální sítě.

Matylda vznikla „z hecu“, když Michala Seidla přesvědčil syn, aby mu postavil robota. „Souhlasil jsem s tím, že syn ho bude učit,“ usmál se Seidl. I proto má robot ambice stát se novou školní pomůckou. „Už 12leté děti se na něm mohou naučit základy programování,“ vysvětlil Seidl. Nebojí se konstruktéři, že Matyldě někdo vědomě ublíží nebo ji odcizí? „Věřím, že Češi nejsou tak zlí, jak se někdy tvrdí. Naopak, tenhle projekt je o dobrotě,“ věří.