V letošním roce však nebyl věnován pouze oslavě ukončení zemědělských prací, ale byl doplněn o program, který navázal na novou stálou expozici Kolovrátek, stav i jehla. Návštěvníci Dlaskova statku tak mohli nejen nahlédnout do světnice, šatních a ložních komor statku, kde jsou instalovány ukázky toho, jak se ve vesnickém prostředí zpracovával, lámal a drhnul len a konopí či jak se zpracovávalo ovčí rouno, jak se předlo na kolovratu, tkalo na karetkách, destičce či stavu. V muzejní dílně si návštěvníci potiskli látku a ušili si z ní ptáčka nebo si upekli posvícenský koláček. V kulturním programu si přišly na své děti, které potěšila pohádková představení, příznivci folklórního souboru Hořeňák i vyznavači bluegrassové hudby a folku. Chybět nemohl ani řemeslnický trh a tradiční posvícenské občerstvení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.