FOTO: Svijanské slavnosti táhnou. Lidé tu vypili 63 tisíc půllitrů

Do Svijanského Újezdu v sobotu dorazilo bezmála 10 tisíc návštěvníků.

V málokteré hospodě byste najednou potkali hipstera, pankáče, pivního pantátu, rockera a fanynku Jitky Zelenkové. O mámě s dětmi nemluvě. Na Svijanských slavnostech piva je to běžné. Pod širým nebem se tady smývají rozdíly v životních postojích i stylech. Všechny spojí pivo a všudypřítomná pohoda.

Nikdo se tu netlačil u pípy. Proč také? Ve stáncích kolem obecního koupaliště jich tu v sobotu bylo rovných 160 a vybírat se dalo ze 14 druhů. Včetně Svijanské 20, kterou pivovar připravil jako novinku k letošnímu výročí. Mimochodem je výborná, ale na sluncem rozpáleném placu se s ní musí opravdu pomalu…

SVIJANSKÝ PIVOVAR UŽ MĚL NAMÁLE

Když se před 20 lety připravoval devátý ročník Svijanských slavností piva, jen pár zasvěcených vědělo, že má pivovar namále a slavný pivní festival, na který se snad kromě pár zarputilých Plzeňáků sjíždějí lidé z celé země, se nedožije ani první desítky.

Anglický majitel se totiž rozhodl pivovar zavřít.

Bylo 1. dubna 1998, když se tehdejší ředitel a sládek pivovaru František Horák rozhodl pivovar, založený roku 1564, zachránit. Díky solidaritě, patriotismu a českému investorovi se místním podařilo pivovar koupit a během 20 let vybudovat z tehdy regionální značky pivo, které patří k nejznámějším a nejoblíbenějším u nás i za hranicemi.

Že to není klišé, potvrdil v sobotu polský zájezd, který se z podnikové prodejny vracel s takovým nákladem, že se pod ním prohnula i náprava malého autobusu. Produkce svijanského piva neboli „výstav“ se od roku 1998 zvýšil více než patnáctkrát a loni se ho tu uvařilo neskutečných 683 tisíc hektolitrů.

„Kdybychom všechno pivo, které jsme od roku 1998 uvařili, stočili do půllitrových plechovek a postavili je na sebe, dosáhly by do dvou třetin vzdálenosti od Země k Měsíci. Při současném objemu produkce k němu dosáhneme už za necelých sedm let,“ pochlubil se současný ředitel pivovaru Roman Havlík, který prozradil, že jeho osobním favoritem je dvanáctistupňový Svijanský rytíř.

PŘISTAVĚLI STÁČÍRNU, OPRAVILI ZÁMEK

Za 20 let prošel pivovar neskutečnou proměnou. Přistavěla se stáčírna lahví, koupil podíl na chmelnici, vybudovala automatická linka na plnění sudů. Investovalo se do nové stáčírny na nepasterizované pivo v plechovkách, jediné svého druhu v Čechách. Aktuálně se dokončuje rozšíření spilky. Objem kádí, v nichž pivo kvasí podle klasické tradiční receptury od 7 do 12 dnů, se tím zvýší na téměř 20 tisíc hektolitrů. Během dvaceti let otevřely Svijany také několik restaurací. Nejnovější je tankovna na liberecké Letce.

Svijany se tak postupně staly nejen poutním místem českých pivařů, ale i turistů. V roce 2013 koupil pivovar nedaleký zámek a po tříleté rekonstrukci ho v roce 2016 otevřel veřejnosti. Vyhledávaný je nejen kvůli zahradě, odkud je mimořádný výhled na Trosky, Vyskeř i Drábské světničky, ale také kvůli archeologické expozici. Ta připomíná, že tu žili lidé už před pěti tisíci lety. Dokládají to nedávno objevená vzácná naleziště v nedalekých Příšovicích. Na zámku můžete vidět, jak asi žili, jedli i pili.

„Nejstarší písemné zmínky o vaření piva pocházejí sice až z 11. století, ale kvašené nápoje si lidé oblíbili už ve starém Egyptě,“ vysvětlil archeolog Petr Brestovanský, který se v typickém kloboučku a s kelímkem piva v ruce také objevil mezi návštěvníky Svijanských slavností. Hovořil s mladíkem, který sem přijel od Řípu. „Naši tam mají hospůdku u cyklostezky a čepují výhradně Svijany,“ pochlubil se.

A CELÝ KRAJ VÍ, KDE JE PIVNÍ RÁJ…

Na svijanské pivo nedala dopustit ani trojice pánů v letech, kteří sem přijeli od Mělníka, letos už po deváté. „Svijanské pivo milujeme, je to naše srdeční záležitost. Radši máme už jen ženský, ale ty naše s sebou nebereme, na co tahat dříví do lesa,“ řekl v dobrém rozmaru muž, který se představil jako Vladimír. Na první pohled upoutal svými pivními brýlemi.

Nejen těmi se to tam hemžilo. Lidé si sobotní odpoledne, které se protáhlo dlouho do noci, přijeli jaksepatří užít. Před sluncem, které se ještě ráno tvářilo trochu nesměle, je chránily „panamáky“, moravské kloboučky, barevné slamáčky a ty odvážnější i paruky s čírem. S trojicí skutečných pankáčů si připíjel skoro každý. Vyklubala se z nich skupinka z turnovské umělecké školy. „Kde jinde si chudý student může dát pivo z tanku za 20?“ smál se budoucí umělecký kovář.

Svijanské pivo chutná i Ivanu Mládkovi, jak prozradil před koncertem. „A celý kraj, kraj, kraj,“ skandoval za chvíli spolu s ním celý areál. Možná se mi to jen zdálo, ale měla jsem pocit, že pán pod pódiem místo o máji zpíval o ráji. Pochopitelně o tom pivním. A že se Svijany nacházejí právě v Českém ráji, do pohledu milovníků piva vlastně docela dobře zapadá.