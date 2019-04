Liberecký kraj – Ochutnat nejrůznější jídla, zpestřit si šatník originálními kousky nebo si koupit hrnek vyrobený z kávové sedliny. To mohou v neděli liberečtí na komunitních trzích – Tatrzích, které dopoledne vypukly v Parku Clam-Gallasů a v zahradách libereckého zámku.

Příchozí se mohou mimo jiné zapojit do některého z workshopů, vzít si zdarma věci odložené v bazárku či si nechat opravit rozbité výrobky. „Věci, když doslouží, tak se mohou buď opravit anebo vyhodit. A to je i téma letošního ročníku. Vytvořili jsme celou novou zónu řemeslníků a služeb, kde vám to rozbité opraví,“ řekla jedna z pořadatelek Klára Kašparová.