FOTO: Tělocvičnu v Železném Brodě zaplavili soutěžící v aerobiku

Železný Brod – Ve sportovní hale se v pátek 13. dubna konala velká sportovní akce Česko se hýbe ve školách plných zdraví 2018. Fitstudio Jany Boučkové pořádalo Českomoravský pohár v disciplíně Soutěžní Aerobik Master Class.

Současně zde byla partnerská agentura Miss aerobik, která vybírala postupující do semifinále Miss ve všech kategorií.Česko se hýbe ve školách plných zdraví je určeno pro sportovní kluby, školní kluby, domy dětí a mládeže. Koná se ve spolupráci s ASŠK a šlo o nominační kolo Libereckého kraje. Klub Fitstudio Jany Boučkové obsadil 1. místo v kategorii tanec i aerobik 8-11 let, 1. místo v kategorii tanec 12-14 let. Dále proběhla soutěž nová, pro začínající závodníky ve sportovním aerobiku a fitness Českomoravský pohár. Celkem přijelo 201 závodníků. Odpoledne se konalo postupové kolo Soutěžního aerobik master classu – cvičení podle lektora. Zde bylo 87 závodníků z celé republiky.