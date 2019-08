Prostory se na jeden den staly galerií s bizarní výstavou. Exponáty tvořili obrazy, předměty i lidé. Během akce Nádech pro lázně totiž umělci na jeden den oživili opuštěnou historickou budovu v centru Jablonce.

Třicet kreativců obsadilo lázně a přilehlé Tyršovy sady. Akcí spolky chtěly upozornit na problém prázdné chátrající budovy, který trápí město už desítky let, a ukázat kreativní potenciál severu Čech. „Je nám líto, že jsou lázně opět opuštěné a prázdné. Pohledů a názorů na to, co by v nich mělo vzniknout, je hodně,“ řekla jedna z organizátorek Pavlína Mullerová.