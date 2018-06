FOTO: Už za týden startuje další ročník fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 20 450 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20450 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU na odboru stavebním a životního prostředí, 11. platová třída, Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, popř. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví za podmínky min. 2 let praxe v oboru; možno i středoškolské za podmínky min. 3 let práce v oboru; znalost právních předpisů - stavebního zákona a předpisů souvisejících včetně znalosti postupů podle správního řádu; praxe minimálně 2 roky ve správním orgánu vykonávající státní správu (i v přenesené působnosti), nejlépe při výkonu agendy stavebního úřadu; složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti na požadovaném úseku výhodou; dobrá orientace v prostředí výkonu přenesené působnosti státní správy; výborné komunikační a vyjednávací schopnosti; schopnost řídit středně velký kolektiv; aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz - minimálně skupina B., Popis vykonávané práce: Vedení středně velkého pracovního kolektivu, který zajišťuje veškerá správní řízení a další postupy stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisů souvisejících včetně zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací zákon) a to na území Statutárního města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí spadajících do územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností s výjimkou obce Rychnov nad Nisou., Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem od 1.9.2018, popř. dle vzájemné dohody, Přihlášky do 10. srpna 2018 do 12 hod., Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.. Pracoviště: Statutární město jablonec nad nisou - magistrát města, Mírové náměstí, č.p. 3100, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Zdeňka Krausová, +420 605 713 567,483 357 172.