FOTO: V Brodě volali „sláva“, v Jablonci se spíš báli

Jablonecko – Vznik samostatné republiky na území dnešního Jablonecka vítali Češi, Němcům se moc nelíbila.

Že se něco děje, bylo jasné každému. Vždyť už 14. října 1918 proběhla v Čechách generální stávka, kterou mělo zakončit vyhlášení samostatné republiky. Akce však byla předčasně vyzrazena, proto se konala pouze stávka a k oficiálnímu vyhlášení republiky nedošlo. Jakýmsi omylem však byla republika vyhlášena v Písku a strhávaly se tu symboly nenáviděného Rakouska-Uherska. Celá záležitost se ale v podstatě v klidu vysvětlila a mocnářství tak dýchavičně „klopotalo“ dál.

26. října přijalo Rakousko-Uhersko podmínky amerického prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona pro jednání o příměří. Zveřejnění nóty 28. října bylo v Čechách mylně vnímáno jako vojenská kapitulace a v chaotické situaci v Praze vyhlásili samostatný stát.

MĚNILY SE VLAJKY

Na Jablonecko zpráva doputovala ten den večer, velké shromáždění Čechů se tak konalo až následující den – 29. října. „To už bylo se vším všudy – strhávaly se znaky Rakouska-Uherska, měnily se vlajky, zatíraly se německé nápisy,“ přiblížil historik a ředitel jabloneckého Státního okresního archivu Jan Kašpar.

To ale platilo pro českou část dnešního Libereckého kraje – dělo se tak v Železném Brodě, Malé Skále či Turnově. Na Maloskalsku oslavu vzniku republiky umocnil pohřeb padlého vojína Josefa Marka z Michovky. Po něm se lidé shromáždili na návsi ve Vranově (dnes část Malé Skály), kde měl projev řídící učitel Josef Král.

„Dojemnými slovy vylíčil význam našeho státního převratu. Občané, zejména mládež, v nadšení provolávali slávu Československé republice. Potom se veliký průvod občanstva odebral s lampióny na Malou Skálu k sídlu majitele panství, německého šlechtice dr. Medingera, kde učitel Král ještě jednou bouřlivě promluvil k přítomným. Dav se potom klidně rozešel,“ psaly tehdy kroniky.

Velká shromáždění lidu se konala i na Turnovsku – po proslovech v Loučkách odebral se dlouhý průvod přes Koberovy a Smrčí do Vesce, kde byl sraz všech okolních spolků. Do týdne se na kopci zvaném Fialník konalo velké shromáždění lidu. Z Louček se sem ubíral dlouhý průvod lidí , v jehož čele kráčeli sokolové, hasiči s lampióny i školní žactvo. Také z Klokočí, z Rotštejna, z Vesce, ze Smrčí, z Lochtuš, z Koberov i z Hamštejna, ale i z Michovky a z Besedic se zúčastnilo mnoho občanů a spolků.

ZAHRÁLI HYMNU

„Na zapálenou hranici byly naházeny obrazy Habsburků, které byly sebrány na obecných školách ve Vesci, v Klokočí a v Loučkách. Slavnostní projev přednesl i tady řídící učitel František Seidl z Vesce i někteří další řečníci. Dechová hudba zahrála hymny Kde domov můj? a Hej, Slované!,“ opsal před lety z tamních kronik František Mlejnek, dlouholetý učitel ve Vesci a autor dvou knih o historii Podkozákovska.

Zcela jiná situace panovala na územích, kde žilo převážně německé obyvatelstvo – tedy na Tanvaldsku a od Pěnčína dál přes Jablonec a Liberec. „Němcům na území dnešního Československa se nechtělo k Německu, protože tam byly po válce dalece horší podmínky k životu než tady. I proto vznikla separatistická provincie Deutschböhmen,“ přiblížil Jan Kašpar. Vznikla hned 29. října vyhlášením v Liberci.

Ale i v Jablonci hrstka Čechů oslavovala. „30. října vyvěsili prapory v národních barvách na českých domech, škole a Národním domě. V něm se také sešli na slavnostní schůzi Češi z Jablonce i z blízkého okolí, a to bez odporu německého obyvatelstva,“ přiblížil Kašpar. Německá území byla během pár dnů doslova odříznuta od českého vnitrozemí, a tím I od potravin. Severní Čechy – to byl v roce 1918 samý průmysl, zemědělství pomálu.

I proto mnozí Němci uvítali, když Deutschböhmen skončila. V Jablonci se tak stalo 11. prosince. Ve čtyři hodiny ráno vzbudilo obyvatele houkání sirény ohlašující vstup československých vojáků do města. Hlídky následně zajistily policejního komisaře Karla Heinecke, redaktora Gablonzer Tagblatt Richarda Böhme a především starostu K. R. Fischera, který se posléze pod protestem podvolil jurisdikci československého vojska.

Situaci ve městě tak začal od 11. prosince 1918 kromě jabloneckého německojazyčného městského úřadu řídit i nově ustanovený český Menšinový národní výbor Jablonec nad Nisou a Československé vojenské staniční velitelství. A tak se Jablonec stal na dalších dvacet let součástí Československa. „Ale vzpomínka na vnucené spojení s novou republikou a nedořešení národnostní otázky, nic z toho nezmizelo ani z Jablonecka, ani z pohraničí, ani z celého státu, a do dvaceti let pak přineslo své smutné následky,“ poukázal na souvislosti se situací na sklonku 30. let a vypuknutím 2. světové války Jan Kašpar.