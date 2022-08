Při rekonstrukci byla křižovatka výrazně zúžena. Při odbočení z ulice Palackého do ulice Mánesova zasahoval do trasy roh vysokého obrubníku. Přesně na pravé přední kolo odbočujících vozidel. „Byl jsem v současné situaci svědkem mnoha situací, kdy odbočující vozidla do ulice Mánesova najíždějí do protisměru právě z důvodu vyhnutí se tomuto novému vysokému obrubníku, čímž zároveň ohrozili protijedoucí vozidla z ulice Mánesova nebo je přímo donutili zastavit,“ přiblížil jeden z obyvatel ulice Mánesova.