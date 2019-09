V sobotu 31.8. se konal v Železném Brodě v areálu tenisových kurtů třetí ročník turnaje pétanque v trojicích. Pétanque má tradici ve Francii, jedná se o francouzský společenský sport pro 1-3členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli - dřevěné kuličce, tzv. prasátku. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink.

V Železném Brodě se tento ročník koná již potřetí a chce si tuto tradici nadále zachovat. Samotný turnaj začal v deset hodin dopoledne odstartováním soutěže. Soutěžících bylo 48 a to od věkové hranice 12 let až k nejstaršímu účastníkovi, který dosáhl věku 74 let. Soutěž je určená pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví. Na tyto turnaje je možné se přihlásit bez hráčské licence, a tak mezi sebou soutěží rodiny, přátelé, kolegové v práci, nebo i manželé.