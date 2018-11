FOTO: Vánoční strom v Železném Brodě už svítí

Severní Čechy - Riziko ledovky je do sobotního rána na západě Čech extrémní. Lidé by podle meteorologů neměli vycházet ani vyjíždět autem. Ledovka se může až do sobotního rána tvořit i na jiných místech ČR, nebezpečí je tam ale nižší. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).