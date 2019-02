Liberecký kraj – V zámeckém pivovaru ve Frýdlantě se od čtvrtka připravuje nové pivo. Bude se jmenovat Hospodář 12 a vyrábí se jen v omezeném množství. Vaří se totiž z chmele, který zasadili studenti zdejší Střední školy hospodářské a lesní (SŠHL). Je to vůbec poprvé, co bude mít škola vlastní pivo.

„Řekli jsme si, že když tady máme pivovar, tak proč jej nevyužít,“ začíná s vyprávěním učitel SŠHL Miroslav Kudrna. Malá chmelnice vyrostla v rámci školní zemědělské stezky, která byla slavnostně otevřena během letošní červnové akce Frýdlant se baví. Jako odrůdu zvolili poloraný žatecký červeňák a ke speciálně postaveným kůlům vysadili devět rostlin, takzvaných babek.

„Jedná se o starodávnou tyčovou konstrukci, která se už dnes moc nevidí. Naposledy se používala mezi 18. a 19. stoletím,“ upozorňuje pedagog. První úrodu sklidili až tento týden po dvou letech pěstování. „Bylo toho více než šest kilo chmelových hlávek,“ dodává.

Na studenty s česáním ale čekat nemohli, chmel by přišel o vzácnou hořkost. A většina z nich výsledek svého snažení ani neochutná. „Jen ti, kterým je víc než osmnáct. Maximálně můžeme naše pivo v rámci chemie podrobit laboratorním zkouškám,“ dodává Kudrna s úsměvem.

Ve varně se ke slovu dostává místní podsládková Alena Marie Dančová. Překvapivě jde o mladou dívku, která se k vaření piva dostala, jak se přiznala, „souhrou osudu“. „Zrovna probíhá rmutování,“ nechává nás nahlédnout do obrovských uzavřených nádob.

„Směs sladu a vody teď zahříváme na 72 stupňů, aby došlo ke zcukření. Pak zase půjde do varu, abychom získali krásnou barvu piva, následuje zcezování, provaření s chmelem, zchlazení a pak už jde na kvašení. To bude trvat asi týden,“ popisuje. Podle ní by na celou dávku jen školní chmel nestačil. „Museli jsme přidat trochu našeho,“ dodává.

Jedna várka bude mít dvacet hektolitrů. To znamená, že Hospodáře se stočí dva tisíce litrů. „Bude k dostání v lahvích i čepované,“ připomíná Kudrna s tím, že samozřejmostí je i vlastní etiketa. Poprvé bude k ochutnání začátkem října. „Do té doby bude odpočívat v ležáckém tanku,“ uzavírá podsládková.