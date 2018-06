FOTO, VIDEO: Benátská má letos nabito. Konkurence se nebojí

Liberecký kraj – Největší hudební událost léta na severu Čech se blíží.

Jaroslav Nohavica, Bonnie Tyler, Guano Apes, Olympic, Katka Knechtová, Divokej Bill… Výčet slavných jmen by mohl pokračovat ještě na několik řádků. Letošní Benátská! s Impulsem opět slibuje třídenní maraton koncertů, na kterém si vybere každý. Festival začíná ve čtvrtek 26. července a vrcholí v sobotu večer, respektive pro ty houževnatější v neděli nad ránem.

Letos se na pódiích ve veseckém sportovním areálu vystřídá opět přes padesát skupin nebo sólistů. Jak připomněl hlavní pořadatel Pavel Mikez, dostat do Liberce některé z nich nebylo vůbec jednoduché.

„U těch největších hvězd se musí začít s vyjednáváním hned po skončení předchozího ročníku,“ poznamenal Mikez, který si nejvíce cení toho, že letos na Benátské vystoupí například velšská zpěvačka Bonnie Tyler. „Ta koncertovala v Čechách už před lety a pokaždé bylo vyprodáno,“ dodal Mikez. Velkým úspěchem je podle něj i opětovná účast Nohavici, který si akce pečlivě vybírá. „S Jarkem máme přátelské vztahy už dlouhou dobu a několik let jsme o jeho koncertu na našem festivalu přemýšleli. Navíc hrál na divácky vůbec nejúspěšnějším ročníku,“ dodal za pořadatele Petr Pečený.

O tom, že se do Liberce interpreti rádi vrací, svědčí i slova hudebníků z kapely Divokej Bill, která zde oslaví dvacet let své existence: „Když jsme začínali, byl festival Benátská jednou z největších met, kde jsme chtěli hrát. Nakonec tady budeme již po několikáté. Je to doslova a do písmene srdcovka! Náš basák Jurda tady potkal svoji ženu. Je s ní 17 let, mají dva super kluky, kteří už s námi chodí taky hrát.“

OLYMPIC ZAHRAJE V PŮVODNÍ SESTAVĚ

Neuvěřitelné 55. jubileum si na Benátské připomene i Olympic, který zde „opráší“ úspěšný loňský koncert z O2 Arény. Podle frontmana kapely Petra Jandy by v Liberci měla hrát původní sestava z let 1963-1965.

I díky nabitému programu se pořadatelé konkurence nebojí, přestože velkých open air festivalů, jež mají na plakátech hvězdná jména, rok od roku přibývá. „Samozřejmě se musíme věnovat propagaci, ale máme něco za sebou a řada kapel se nám i sama hlásí,“ sdělil Mikez. Dodal, že letos je prodejnost vstupenek zatím ještě úspěšnější než loni, kdy nakonec přišlo přes dvacet tisíc lidí.

Benátská! s Impulsem je se svou 26letou historií jedním z nejstarších tuzemských festivalů. Starší je například Trutnov, který se legálně poprvé konal jen o tři roky dříve. Začínal pod názvem Benátská noc na Žluté plovárně na Malé Skále a postupně se rozrostl v jednu z největších hudebních akcí u nás. Do Vesce se přestěhoval v roce 2012, kdy zde vystoupil například i Bryan Adams.