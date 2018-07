FOTO, VIDEO: Kristína ukázala, že byla pro Plechovku Fest best

Cvikov /ROZHOVOR/ – Krátce po druhé hodině, louka v Cvikově se pomalu, ale jistě plní a před Radegast Stage festivalového nováčka Plechovka Fest se scházejí návštěvníci. Najednou na pódium vbíhá energická a krásná zpěvačka, která melodickou slovenštinou zdraví „Ahoj Cvikov“ a rovnou spouští jeden ze svých rytmických hitů Si pre mňa best.

Znalci hudby zajisté uhodli, že se jedná o slovenskou zpěvačku Kristínu, která si získala srdce fanoušků nejen ve své domovině, ale i v České republice. Navíc to nebyla její první návštěva Libereckého kraje, v roce v roce 2014 vystupovala na Hejnických slavnostech a o dva roky později si ji pozvali organizátoři festivalu Benátská. Během necelé hodiny představila návštěvníkům průřez své tvorby a zazpívala i takové hity jako V sieti ťa mám, Na bieleho koňa, Horehronie či Pri oltári. „Podobné festivaly mají pro mě takové speciální kouzlo a atmosféru,“ svěřila se po vystoupení zpěvačka.

Jak jste si užila další koncert v Libereckém kraji?

Výborně, nemám slov. Musím se přiznat, že se vždy těším do České republiky, bez ohledu na to, kde vystupuji. Užívám si každou show a ráda zpívám. Navíc festivaly mají tu přírodní atmosféru, vlastní kouzlo.

Vystupovala jste druhá v pořadí, přesto se mezitím sešlo dost lidí. Hrajete běžně odpoledne?

Jsem spíše zvyklá hrát večer, teď po obědě to byl nezvyk. Užili jsme si to nejsilnější slunce (smích). Ale byla to paráda!

Máte čas si projít okolí, pokochat se přírodou?

Velmi málo. Máme vždy hrozně nabitý program. Podařilo se mi to jen párkrát.

Kolik koncertů během roku průměrně odehrajete?

Většinou 80 až 100. Léto je z celé sezóny nejaktivnější, často stíháme dvoják za den. Troják neděláme, jelikož pak už nemám takovou energii, kterou bych chtěla dát lidem, aby si vystoupení užili. Ideální kombinace jsou pro mě tři koncerty za víkend.

Máte stejný scénář pro každé vystoupení nebo ho měníte?

Teď jsme museli něco vypustit, jelikož jsme hráli méně než hodinu, ale aktuálně máme poměrně čerstvý program, do kterého jsme zařadili i novinky z minulého alba. Pokaždé, když jedu do Čech, zpívám Horehronie, to se podle mě do zdejší krajiny hodí.

Kterou píseň zpíváte nejraději? A naopak, leze už vám nějaká píseň krkem?

Hodně lidí se mě ptá, zda mě baví ještě zpívat Horehronie. A ano, baví. (úsměv). Každý koncert je úplně jiný, nikdy to není stejné. A já si to prostě užívám, hudbou žiji. (smích)

Kde hrajete raději, na festivalech či vlastních koncertech?

Nedělám v tom rozdíl. Při koncertu přijdou lidé jen na vás, vytvořím si tam svůj prostor, je to osobnější kontakt i díky následným autogramiádám a focení. Na těch festivalech a městských slavnostech je to taková směs lidí, kteří si přišli poslechnou hudbu, dát si to pivko a užít si příjemný čas.

Vy jste pronikla i do filmu, nepletu-li se?

Hrála jsme v komedii Život je život a v československé pohádce Johančino tajemství. Musím přiznat, že pár nabídek už přišlo, ale odmítla jsem je. Ta role mě musí oslovit, být výzvou, při které se něco naučím a posune mě dál. Sice jsem vystudovala herectví, ale už během školy moje cestička vedla ke zpěvu. Herectví využívám k interpretaci písní a při natáčení videoklipů.

Na podiu jste to rozbalila! Věnujete se i tanci?

Snažím se. Občas se dokonce musím zklidnit, abych to udýchala. Tanec je pro mě skvělou příležitostí k oddychu.