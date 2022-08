Turisté jsou z výstavby překvapeni. „Byl tady les, bude asfalt. Copak lidé ten kousek od zastávky autobusu nemohou dojít,“ podivil se Jablonečan Petr, který přes Bedřichov jezdí pravidelně na kole. Otočka autobusu vznikla na popud obce. Její vedení chce, aby jablonecká MHD zajížděla právě sem, až na Bedřichovské sedlo, konkrétně na parkoviště Maliník. Pro mnoho sportovců představuje toto místo vstupní bránu na Jizerskou magistrálu. Kromě přilehlého parkoviště se zde nachází také oblíbený kiosek s občerstvením.

„Toho kácení je škoda. Na Maliníku jsme se vždy zastavili na něco k pití, krásně se pod stromy sedělo,“ popsal další z projíždějících turistů.

Otočka má ale přiblížit autobus i místním. „Chceme zajistit, aby všichni občané měli možnost nastoupit na jabloneckou MHD na celém území obce,“ přiblížil starosta Bedřichova Petr Holub.

V místě zároveň vyroste chodník směrem k Vládní cestě, tedy odbočce na Černou Nisu. „Tak, aby se všichni pohodlně a bezpečně dostali z Maliníku po chodníku k odbočce na Rajtrův statek, a z odbočky dále do obce, tedy až k takzvanému Trompetrovi s odbočkou na Vládní cestu vedoucí k Černé Nise. Zvýší se tím bezpečnost chodců, kteří tam dnes chodí po hlavní silnici,“ přiblížil starosta.

Na zlepšení dopravní infrastruktury bylo v uplynulých dvou letech využito zhruba 29 milionů korun. Na to by malá obec s několika stovkami obyvatel samozřejmě sama neměla. Po dlouhých jednáních do zdejší infrastruktury zainvestoval Liberecký kraj.

„Podíl obce bude dva miliony a zbytek, tedy dvacet sedm milionů korun, zaplatí Liberecký kraj,“ potvrdil hejtman kraje Martin Půta. Kromě vybudování točny autobusu a chodníků došlo na opravu mostu a vybudování navigačního systému.

Podle hejtmana využije kraj pro obec peníze, které dostal navíc ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Bedřichov jako obec nemůže o peníze ze státního fondu žádat a vzhledem k rozpočtu Bedřichova je mimo možnosti obce tu situaci vyřešit,“ uvedl Martin Půta.

Vybudován je i navigační telematický systém. Začíná v Jablonci a Liberci a pokračuje až do Bedřichova. Návštěvníky informuje o stavu kapacit parkovacích ploch jak v Bedřichově, tak v Janově nad Nisou a o průjezdnosti pozemních komunikací.

Bedřichov patří mezi oblíbené turistické cíle, a hlavně v zimě jsou tam problémy v dopravě. Obec je hlavním nástupním místem Jizerské magistrály a zhruba pětkrát až desetkrát za sezonu jsou komplikace v dopravě v obci tak velké, že musí provoz řídit policisté. Proto vznikl nový navigační systém. Obec rovněž zvýšila i ceny parkovného. Ve všední den vyjde parkování na tři hodiny na stokorunu, od tří do osmi hodin na 150 korun a celodenní stání na 200 korun. O víkendech obec nově zavedla parkování na hodinu za 80 korun. Do tří hodin zaplatí lyžař za stání na parkovišti 150 korun, za tři až osm hodin 200 korun a celodenní stání ho bude stát o víkendu 300 korun. Platit je možné i kartou.

Díky penězům z kraje byl opraven i most na příjezdu k parkovištím a samotnému Ski areálu Bedřichov. „Stavba umožnila velmi úzkou komunikaci rozšířit a vybudovat chodník, kterým se oddělili chodci, čímž se zvýšila bezpečnost na v zimě velmi exponovaném místě,“ doplnil mluvčí kraje Filip Trdla. Zbylé peníze využil Liberecký kraj na opravu zdevastované silnice k rozhledně Královka.