Janovský jarmark, který se uskutečnil o uplynulém víkendu v Janově nad Nisou, zpestřilo slavnostní otevření zrekonstruovaného tramvajového překladiště.

Obnovené tramvajové překladiště v Janově nad Nisou. | Video: Milan V.

Tramvaje na trase z Rychnova přes Pulečný a Kokonín do Jablonce a dále přes Mšeno a Rýnovice do Janova spolehlivě sloužily celých 65 let, včetně krušných zimních období. Vozovna byla nejdříve ve dvacátých letech zkrácena a po ukončení provozu stržena.

Překladiště se skladovým prostorem a místnostmi pro úředníky se téměř nedopatřením dochovalo do dnešních dnů a obec se rozhodla sem vrátit život. Obnova odstartovala loni na jaře a nyní je hotovo. Součástí je i zrenovovaný nákladní vagónek.

Vedle toho nabídl jarmark sklářskou pec, slané i sladké pečivo, medové perníčky, občerstvení v podobě grilovaných klobás, bramboráků či buřtů na pivě, keramiku, dřevěné hračky, svíčky a další nejen regionální proudkty. Nechyběl ani bohatý hudební program.