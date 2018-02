FOTO, VIDEO: Tomáš Slavík obhájil prvenství na sjezdu Red Bull Valparaiso

Jablonec nad Nisou – „Celý závod je těžké popsat, protože je potřeba ho vidět na vlastní oči, aby jej člověk pochopil,“ říká.

Po skvělé jízdě se třicetiletý Tomáš Slavík z České republiky zapsal do historie a obhájil vítězství na Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2018.Foto: Archiv jezdce

Nikdo nebude proti, když nazveme Red Bull Valparaiso Cerro Abajo největším a hlavně nejprestižnějším závodem v městských sjezdech na světě. Titul a vítězství, které je na seznamu velkého množství extrémních jezdců, enduro závodníků, foucrossařů, ale především všech závodníků v městských sjezdech.

Red Bull Valparaiso Cerro Abajo je jednoduše unikát, a to prakticky ve všech svých směrech! Poté, co Tomáš Slavík z Jablonce loni zvítězil, bylo jasným cílem obhájit vítězství, což se moc závodníkům v šestnáctileté historii závodu nepodařilo. Po skvělé jízdě se třicetiletý Slavík z České republiky zapsal do historie a obhájil vítězství na Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2018.

„Obhájit vítězství byl pro mě jasný cíl, i když jsem věděl, že se to moc závodníkům v historii nepodařilo. Když jsem viděl startovní listinu plnou skvělých závodníků a specialistů na města, tak mi bylo hned jasné, že to bude letos těžší než kdykoliv předtím,“ svěřil se jezdec. V posledních letech se závody ve městě staly dost specifické.

I když je jezdec TOP závodník, tak to ve městě už dávno není záruka jistého úspěchu. „Nakonec jsme se o tom taky doopravdy přesvědčili. Když jsem sledoval v průběhu finále časy závodníků, tak mi bylo hned jasný, že si budu muset sáhnout na svoje dno a nechat na trati vše, co mám v nádrži,“ popisuje pocity jablonecký sportovec.

Zdůraznil, že je opravdu těžké jet prakticky na hranici vlastního limitu a stále zůstat precizní a přesný, jelikož po sebemenší chybě následuje pád a ten může mít ve městě nepříjemné následky. „O to mám větší radost, že se mi to ve finále podařilo vše ustát, bez větších chyb dorazit v nejrychlejším čase do cíle,“ raduje se Tomáš Slavík spolu s početným týmem fanoušků.

Celý závod je podle Tomáše těžké popsat, protože je potřeba ho vidět na vlastní oči, aby jej člověk pochopil. Závod má obrovskou energii a závodníci se na něm cítí jak rockové hvězdy. „Jsem doopravdy pyšný na organizátory a především na bikovou komunitu v Chile, kteří pro tento závod žijí. Mohli by být vzorem pro většinu světových akcí,“ uzavřel náš jezdec.