FOTO: Vrtulníky křižovaly údolí Jizery. Cvičily na povodně

Do akce! V Pojizeří to ve čtvrtek žilo. Bezmála stovka záchranářů včetně deseti jednotek sborů dobrovolných hasičů se zapojila do cvičení složek Integrovaného záchranného systému.

dnes 12:00 SDÍLEJ:

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte 18 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Taktické cvičení složek IZS se scénářem záchrany lidí při povodních proběhlo 3. května kolem řek Jizery a Mohelky za pomoci pěti vrtulníků. Šlo o největší cvičení podobného druhu v kraji od povodní v roce 2010. Na snímku je záchrana tonoucí osoby z řeky vFoto: Deník / Petr Zbranek

Jeho námětem byla situace, kdy došlo k několika sesuvům půdy a lokálním povodním u řeky Jizery. Kvůli poškození mostů a popadaným stromům se hasiči nemohli dopravit po zemi, a proto museli zapojit letecké síly. K dispozici jim bylo během cvičení 5 vrtulníků. ČTĚTE TAKÉ: Čtvrtý ročník akce Město plné tónů přiveze hvězdy opery i obrazovek „Celkem bylo 25 úkolů. Mezi nimi například záchrana osoby ze stromu, přeprava humanitární pomoci, záchrana osoby obklopené vodou na mostku přes Jizeru, doprava kynologů ke zřícenému objektu, záchrana rybáře na člunu, záchrana 20 osob ze zaplaveného kempu Ostrov na Malé Skále, záchrana tonoucího z řeky Jizery v podvěsu vrtulníku,“ vyjmenovala krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Autor: Redakce