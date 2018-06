FOTO: Výběr atletů porazil všechny kraje

Liberecký kraj – Výběr atletů Libereckého kraje, kam atleticky patří i Mladá Boleslav pod vedením trenérky Evy Mikulové a Víta Zákouckého, vyhrál v Jihlavě mezikrajové utkání staršího žactva.

JSOU MISTRY REPUBLIKY

Mladí atleti společně porazili všech zbývajících třináct krajů a stali se tak poprvé v historii těchto utkání mistrem České republiky. Děvčata vyhrála, kluci překvapivě získali druhé místo.

„Atleti soutěžili v disciplínách chlapců a dívek a podle pořadí se sčítaly body pro družstvo. Do poslední disciplíny o vítězi nebylo rozhodnuto, a tak po závěrečných smíšených štafetách na 4x300 m panovala na stupních vítězů obrovská radost z vítězství,“ uvedla trenérka Eva Mikulová.

VYHRÁLA TŘIKRÁT

Závodníci vyhráli čtyři disciplíny a tři Adéla Novotná z LIAZ Jablonec, překonala dva české žákovské rekordy na 300 metrů v čase 38,61 s a ve štafetě 4 x 60 metrů v čase 29,12 s společně s Vendulou Štanclovou, Kateřinou Richterovu (obě LIAZ) a Janou Janákovou (TJ Desná). Vítězné tažení začala štafeta chlapců na 4x60 m ve složení Štěpán Schubert (AC Jablonec n. N.) Petr Medáček, Marek Šebek (oba AC Mladá Boleslav), Ševčík (AC Slovan Liberec).

Stříbrné medaile vybojovaly Jana Janáková na 60 m časem 7,91 s a Kateřina Kadavá (AC Jablonec n. N.) v dálce výkonem 557 cm, bronzoví byli na 100 m př. Štěpán Schubert za 13,57 s, Jakub Šafář ve výšce (AC Turnov) 174 cm a Petr Stránský (AC Česká Lípa) v hodu oštěpem za výkon 48,03 m.

ŠNECI A GEPARDICE BYLI SUPER

Trenérka Eva Mikulová: „Utkání 14 krajů České republiky bylo pro Liberecký kraj od první disciplíny doslova snové. Jako lidé věří, že jak na Nový rok, tak po celý rok, tak já věřím na to, že jak vyjde první disciplína, tak dopadne celé utkání. A kluci hned v první disciplíně, ve štafetě 4x60 m, nečekaně vyhráli. Dělala jsem si legraci, že vyhráli čtyři šneci díky svým úžasným předávkám. A tak že děvčatům nezbývá než vyhrát také štafetu, protože to jsou čtyři gepardice. Mé přání splnily na 200 procent, protože jednak vyhrály a jednak udělaly český rekord. A pak už to šlo ráz na ráz. Děvčata a kluci si dělali jeden osobák za druhým a jejich umístění v závodním poli končilo mezi prvními pěti. A nový český rekord Adély Novotné na 300 m o 2 setiny sekundy byl sladkou třešinkou na dortu.“