Jablonec n. N. – Nestíhám. Klasika. Ze Mšena k hrázi to mám deset minut, po hrázi dalších pět, a než doběhnu k modrému domu Povodí Labe, kde bydlí hrázný, zdrží mě to na dalších deset minut. „Proč nejdete přes led, my jdeme také,“ říká mi sympatický pár důchodců. Když oni, tak já taky. „Není se čeho bát. Mrzlo a síla ledu bude určitě přes dvacet centimetrů,“ tvrdí žena.

Razíme si to tedy přes led. Na druhém břehu u hráze, která končí u plaveckého bazénu, jsem zhruba za sedm minut. „Je to super zkratka, za mlada jsme si to s holkami vždy zkracovaly do Bižuterky, a to už byl led i na březích roztátý. Docela jsme riskovaly,“ zavzpomíná důchodkyně na svoje cesty do práce. To už hrázný přehrady Mšeno Jiří Chmelař vychází z modrého domečku a s příslušným vybavením.

VRTÁNÍ PROVÁDÍ ČASTO