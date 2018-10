FOTO: Zraněné vozí nové sanitky

Liberecký kraj – Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů Zdravotnické záchranné služby. Díky obměně vozového parku vyjíždějí zdravotníci na pomoc lidem v deseti nových Mercedesech a čtyřech Škodách Kodiaq. Nové jsou i některé referenční vozy (4 Škody Rapid a 1 Škoda Octavia).

Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. „Předpokládáme, že po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní vozidla,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této souvislosti zdůraznil, že situace, kdy některé sanitní vozy měly najeto přes 200 tisíc kilometrů, byla již krizová. A počty najetých kilometrů byly také hlavním kritériem pro rozhodnutí kde a které konkrétní vozy budou nahrazeny. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil Kramář.

Do celkové ceny vozů se totiž nepromítá jen pořizovací částka za tovární vozidlo, velkou položku tvoří zejména přestavba aut na sanity. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života. To některé starší vozy nesplňují,“ uvedl.

Své vlastní postřehy, které vycházejí z dlouholetých zkušeností z výjezdů, do vybavení sanit promítli i sami záchranáři. Právě oni nejlépe vědí, na jakém místě kde a co v sanitě potřebují. „Je v našem zájmu, abychom při práci pro pacienty měli vše po ruce, aby vybavení vozů bylo co nejúčelnější. Snad se nám to podařilo,“ zdůraznil Kramář.

Celková cena nových vozů Mercedes je 41,5 milionů korun. Přes 28 milionů z této částky poskytl dotací Liberecký kraj, zbytek hradí záchranka z vlastních zdrojů. Sanitky dodává na základě rámcové smlouvy firma Fosan. Dalších 12 vozů předá záchranářům v příštích dvou letech. Deset sanit z celkového počtu bude mít i samonakládací nosítka s nosností 300 kg pro těžké pacienty. Za kompletní zakázku ZZS LK zaplatí 92 milionů korun.

Za lékařské vozy randez vous Škoda Kodiaq liberecká záchranka z vlastních zdrojů zaplatila 6 milionů korun, referenční vozy stály necelé dva miliony, které byly téměř kompletně pokryty z dotace od Libereckého kraje.