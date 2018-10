Fotografové pomáhají Jizerským horám. Kalendář Zaostřeno na Jizerky je na světě

Liberecký kraj /FOTO/ – Rozkvetlá jarní louka, vůně stromů a čerstvého vzduchu, malé zamrzlé vodopády i tajemná podzimní krajina čeká na každého návštěvníka Jizerských hor. Letos již po osmé měli fotografové příležitost tyto scenerie zachytit a zvěčnit svůj snímek v benefičním kalendáři s názvem Zaostřeno 2019.

Vernisáž nejlépe hodnocených fotografií soutěže Zaostřeno na Jizerky uspořádali její organizátoři z Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody v úterý 25. září. Třináct fotografií, které odborná porota vyhodnotila jako nejlepší se objevilo v kalendáři. Výtěžek z jeho prodeje použije nadace na obnovu Jizerských hor.

„Tím hlavním, kam by letos měly jít prostředky, je podpora výsadeb druhově bohatších lesů na Liberecku. Jde o to, abychom do monokulturních lesů vnášeli více sazenic převážně jedle, buku a dubu tak, aby lesy byly druhově i věkově rozmanitější,“ uvedl ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Nejúspěšnějším snímkem se stala fotografie orosené můry visící na stéble trávy. „Vždycky jsem zkoušel fotit krajinu. Teď v poslední době se ale zabývám makro fotografií. Myslím si, že právě s nimi dokážu nejlépe vyniknout,“ řekl výherce Radek Štrupl. Nejen o jeho umístění rozhodovala porota sestavená z členů nadace, příslušníků Agentury Ochrany Přírody a Krajiny a profesionálních fotografů.

Hory, které letos slaví padesát let od jejich vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) však čeká ještě dlouhá cesta. „Fotky nám ukazují, že Jizerky jsou stále krásné i přesto, co mají za sebou. Nicméně je tu stále co zlepšovat,“ upozornil ředitel liberecké pobočky CHKO Jiří Hušek.

Díky fotografům, kteří zachycují jejich přírodní krásy, se tak hory mohou těšit dalším úpravám. „V letošním roce chceme i nadále pomáhat s obnovou mokřadů a rašelinišť. Konkrétně uvažujeme o financování jednoho v Bedřichově. Tento projekt je ale zatím na začátku,“ vyjádřil se Petrovský. Na výstavě, která bude až do konce října k vidění v Centru Babylon, si mohou návštěvníci prohlédnout celkem 35 snímků. Kromě těch umístěných v kalendáři, jsou zde vystaveny i fotografie, o kterých hlasovala veřejnost na internetu.