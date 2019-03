Vy pocházíte přímo z Těpeř?

Přímo z tohoto domu, kde teď sedíme. Samozřejmě, že jsem se narodil v porodnici v Semilech, to jinak nešlo.

Kdy jste si poprvé „čichl“ ke sklu?

Jsme v kraji skla a textilu a já se rozhodl pro sklo, vždyť vedle baráku jsme měli fabriku na sklo. Máma dělala ve skle, ale ne přímo, navlékala korále. Táta byl také ve skle, jako úředník. Ale mne sklo zajímalo od malička. Máma mě vyhodila s koloběžkou na hřiště u zdejší sokolovny. Já zaparkoval jsem a šel k panu Pulíčkovi do mačkárny.

Co vás na sklu upoutalo?

Líbilo se mi, jak ty žhavé skleněné tyče strká do kleští a mačká. To bylo ještěpřed školou, to jsem byl opravdu prcek. Později, když jsme přišli domů ze školy, chodili jsme k panu Ouhrabkovi, dodnes slavnému profesorovi železnobrodské sklářské školy. Ten měl doma dílničku a tam dělal figurky. A to bylo tak krásné, že jsem na tom mohl oči nechat.



Profesor Ouhrabka bydlel vlastně nedaleko vás. Měl na Váš další vývoj podíl?

Babička mu ukázala, jak maluji. Nebo lépe řečeno přemalovávám. Když přede mne dali předlohu, uměl jsem ji do detailů překreslit. A pan profesor říkal: tebe si hochu vezmu na sklářskou školu. Ale nakonec se to nějak nesešlo, protože já nebyl moc na učení a pan profesor mezitím jako docela mladý navždy odešel. Tak jsem šel na učební obor.

