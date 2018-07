Fourcross je drama. Dokud nejste v cíli, není jisté, jestli zvítězíte

Liberecký kraj /ROZHOVOR/ – Špičkový český biker Tomáš Slavík je letos ve formě. Závod v Dobré vodě vyhrál pošesté.

Biker Tomáš Slavík (na snímku z 12. července) na trati závodu světové série horských kol ve fourcrossu, JBC 4X Revelations 2018, v bikeparku v Jablonci nad Nisou. Finále závodu se pojede 14. července.Foto: Deník / Petr Zbranek

Fourcross, atmosféru prosycenou adrenalinem a vzrušením a bohatý doprovodný program. To vše nabídl právě uplynulý ročník JBC 4X Revelations v areálu Dobrá Voda na Jablonecku. Jeho první ročník v roce 2013 předčil veškerá očekávání pořadatelů a od té doby se stal pravidelnou součástí letního sportovního dění. I letos se na závodní čáru postavil hlavní organizátor akce Tomáš Slavík a závod opět ovládl. „Letos jsem šel na start úplně klidný. Když jsem viděl, kolik lidí bylo na kopci a jak si to všichni užívají, tak to samo o sobě bylo pro mě vítězství,“ okomentoval své šesté vítězství v řadě Slavík.

Tomáši, v prvé řadě gratuluji k vítězství. Jak jste se bezprostředně po dokončení závodu cítil?

Ačkoliv rok od roku člověk trochu mění hodnoty a dívá se na věci i z jiných úhlů, tak je to vždy třešnička na dortu, která jde těžce popsat slovy. Poté, co spadla startovací rampa, tak jsem si jízdu na 110 % užíval s diváky. A to mě nakoplo!

Doufal jste v duchu, že opět obhájíte první místo?

Doufal, nedoufal… Na start jdu pokaždé s tím, že chci vyhrát, a nechávám vše na trati. Ať je to právě v Jablonci nebo kdekoliv jinde na světě.

Jak vás osud zavál k fourcrossu?

Jezdil jsem bikros, mezitím byl velký boom horských kol a všichni starší kluci jezdili prostě fourcross. Tak jsem to zkusil taky a byla to trefa do černého. (smích)

Co na fourcrossu milujete nejvíc? Adrenalin, pocit svobody?

Hrozně se mi líbí celkový formát fourcrossu, čtyři jezdci na jedné trati, souboje loket na loket, taktizování. Dokud člověk není za cílovou páskou, není jisté, jestli zvítězí. Je to drama a show, která se divákům strašně líbí, a v Jablonci to platí dvojnásob.

Jak jste přišel ke svým přezdívkám Datel a Sláva?

Sláva je zjevně z mého příjmení a Datel je dlouhý příběh zpět do minulosti, kdy jsem ve zkratce spadl hlavou do stromu před „nesprávnými“ lidmi a od té doby mi začali říkat Datel a nějak se to chytlo.

Jaký nejtěžší úraz jste při sportování utrpěl?

Musím to zaklepat na dřevo, ale úrazy se mi naštěstí docela vyhýbají. Pár zlomenin samozřejmě proběhlo, ale nic vážného a doufám, že to tak zůstane i do budoucna.

V roce 2012 jste zrealizoval stavbu nejnáročnější 4X tratě ve světové sérii v Jablonci nad Nisou. Jak tento nápad vznikl?

Zdálo se mi, že se absolutně nevyužíval potenciál fourcrossu. Tak jsem chtěl vytvořit něco, jak si doopravdy představuji fourcross ve své hlavě. Takhle má bez vší skromnosti dle mého názoru vypadat fourcrossová trať na závody světové série.

Každoročně akci navštěvují tisíce lidí. To musí být potěšující, že se vám podařilo uspořádat akci, která se vryla do povědomí. Čím si to vysvětlujete?

Je to díky konceptu, jak jsme naši akci uchopili. Trať je opravdu výjimečná a prakticky od první chvíle, kdy člověk dorazí do areálu, je naplánovaný adrenalinový program spojený se super souhrou všech organizátorů. A když si člověk vydechne od adrenalinu a intenzivní show, tak si může v klidu dát pivko na kopci, poslouchat kapely, DJs a celá rodinka může jít potom spokojeně domů.

Jak vůbec probíhá organizace závodu? Co se musí udělat jako první a co je nejnáročnější?

Nejtěžší je sehnat sponzory a peníze. Ono to opravdu není pár branek po kopci a hurá, jdeme závodit. Jsou to věci, které si ani člověk neuvědomí, že se za ně musí platit. Přímý přenos, práva na pořádání, pronájem areálu, poplatek svazu cyklistiky, poplatek světové federaci, videoprodukce, brigádníci, security, úpravy tratě, hudebníci, pódia a mohl bych pokračovat do nekonečna. Děkujeme všem, co nás podporují, jelikož bez nich by to nešlo!

Které sportovní události vás čekají v nejbližší době?

Hlavní událostí je pro mě finálová zastávka Crankworx ve Whistleru, kde máme asi 5 závodů. Pak mě čeká městský sjezd v Mexiku, finálové kolo 4X Pro Tour v Mexiku, městský DH ve Francii a další menší závody. No, nudit se nebudu. (smích)

Co považujete za svůj největší sportovní úspěch? A čeho naopak nejvíce litujete?

Nejraději vzpomínám na první vítězství na MS 2010 v Kanadě a titul King Of Crankworx 2016. Nelituju ničeho. Součástí sportu jsou i neúspěchy, a když je člověk dokáže využít jako ponaučení, tak to nejsou neúspěchy, díky nim se zlepšujete.

Jak byste zatím hodnotil ze sportovního hlediska rok 2018? Daří se vám podle představ?

Výkonnostně jsem na tom výborně, ale pár posledních závodů mi vždycky překazila technická závada, defekt, pád a takové ty věci, které člověk těžko ovlivní. Ale jinak mám letos na kontě parádní výsledky a cenné skalpy, takže jsem vlastně spokojený. Ale jsem typ člověka, který chce ve sportu vždycky víc a víc.

Jste taky velice zdatný ambasador v podobě reklamních akcí, focení, natáčení a tvorby různých projektů. Co máte aktuálně rozjeté?

Příští týden odjíždím natáčet s GHOST bikes na Island na pár dní a pak máme další natáčení začátkem srpna ve Whistleru v rámci Crankworx. Největší můj dosavadní projekt mě čeká v lednu v Jižní Americe. Myslím, že se mají fanoušci na co těšit.

Pocházíte z Brna, ale aktuálně už delší dobu žijete v Jablonci. Jak se vám zde líbí?

Jsou tady skvělé podmínky na trénování a zlepšování se na kole…a samozřejmě taky báječné podmínky pro život.

Máte v Jablonci nějaká oblíbená místa?

Přehradu Černá Nisa, Císařský kámen a areál Dobrá Voda. Na Černou Nisu pořád jezdím na ryby, na Císařáku jsou ty nejlepší traily a rozhodl jsem se tady postavit i náš budoucí domov a areál Dobrá Voda je totální srdcovka, kde trénujeme a pořádáme ten nejlepší závod ve fourcrossu.

U čeho si odpočinete? Prý jste vášnivý rybář…

Rybaření, hobby číslo jedna a relaxační nástroj. (smích)

Co byste ještě rád dokázal? Máte nějaký nesplněný sen?

Můj největší životní sen je mít stále radost z ježdění a závodění přesně takovou, jakou mám do teď. To je pro mě nejdůležitější…