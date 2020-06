/FOTO,VIDEO/ Vytrvalé a intenzivní dešťové srážky zvedly o víkendu hladiny několika řek a potoků. Nejhorší situace byla na Frýdlantsku, kde se řeka Smědá vylila ze svého koryta a zaplavila domy v Raspenavě, Předláncích a ve Višňové. Hasiči evakuovali několik desítek obyvatel do bezpečí.

Frýdlantský splav pod zámkem, situace k 13:30. | Video: Deník / Petr Vodseďálek

„Úplně se mi vybavila situace před 10 lety, kdy nám voda zaplavila dům a všechno, co v něm bylo. Zavolala jsem hned dceři, ta přijela s manželem a pomohli nám odstěhovat nábytek a spotřebiče do prvního patra. Zabalila jsem si to nejnutnější a odjela k nim do bezpečí,“ popsala sobotní ráno Deníku Eva Kropáčková z Raspenavy.