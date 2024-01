V hlavní roli největší módní přehlídky v severních Čechách bude šperk. „Téma jsme vyhlásili už v březnu loňského roku, datum ukončení tvorby jsme stanovili na 17. prosince. My jsme už modely viděli, jsou opravdu úžasné,“ doplnil Kohout.

Podle předsedy svazu Pavla Kopáčka má jablonecká přehlídka stále větší zvuk nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Přehlídka se tak představí 11. ledna dvakrát v Jablonci nad Nisou, ale i při zahájení lázeňské sezóny v Konstantinových Lázních 18. května a zřejmě i na největších slavnostech skla Skleněné městečko v Železném Brodě. Už nyní je jasné, že na přehlídku dorazí i návštěvníci ze zahraničí, především z Polska a Německa.

A jak modely prezentované na Made in Jablonec vznikají? Organizátoři propojí vždy módní návrháře, bižuterní designéry a výrobce bižuterie. Kromě „hotových“ návrhářů se do tvorby modelů a doplňků zapojují třeba i umělecké školy.

Spojení tří profesí znamená tvorbu týmů, které vytvoří kompletní model i s doplňky. „Snažíme se prosazovat, že doplněk má být kvalitní. Tlačíme designéry, aby se věnovali i tomuto tématu. I když mnozí to nedokážou úplně pochopit, situace se neustále zlepšuje. Právě i proto, že přehlídka má stále větší zvuk,“ popsal Kopáček.

Výsledných bezmála 70 kompletů na přehlídkovém mole předvede 20 modelek.

Letos se do přehlídky výrazně zapojilo i město Jablonec nad Nisou. Jestliže akci v minulých letech finančně podporovalo v řádech nižších desetitisíců korun, letos to bude rovných 150 tisíc. „Přehlídka významně prezentuje naše město, proto jsme se rozhodli spoluúčast města výrazně navýšit,“ vysvětlila náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová.

Při Made in Jablonec 2024 bude zároveň představen program akcí, které na letošní rok chystá jablonecké Muzeum skla a bižuterie k oslavám 120 let od založení. Státní instituce se významně podílela na přípravě úspěšného zápisu ruční výroby skla na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. „Tento zápis dává našim výrobcům naději. I proto vstupujeme do roku 2024 s optimismem, byť zatím nedokážeme jasně posoudit dopady. Ale víme, že budou pozitivní,“ zmínil Kopáček.

Velké módní události bude předcházet diskuzní setkání s mezinárodní účastí. Tu společně se svazem pořádá Okresní hospodářská komora a městská společnost Kultura Jablonec. „Chceme navázat těsnější spolupráci především s partnerskými městy. Abychom propojili plánování větších akcí a propagaci těch českých, německých i polských,“ popsala předsedkyně OHK Jablonec n. N. Iva Linderová. Protože setkání skončí jen pár chvil před přehlídkou, Made in Jablonec zhlédnou letos i pozvaní hosté.

Významným hostem bude i swingový zpěvák Jan Smigmator, který se do Jablonce pravidelně vrací. Loni v dubnu absolvoval koncert ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.

Módní přehlídka Made in Jablonec 2024 – V hlavní roli šperk se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna a je opět připravená ve dvou časech: v 17 a ve 20 hodin. Předprodej vstupenek najdou zájemci na portále E-vstupenka nebo přímo v recepci jabloneckého Eurocentra. „Volná místa stále jsou, ale vstupenky pomalu mizí. Neváhejte, letos čeká návštěvníky opravdu veliký zážitek,“ pozval zájemce předseda SVSB Pavel Kopáček.

Zdroj: Sedlák Jan