Domov důchodců Velké Hamry byl postaven v roce 1984 a nachází se v klidné lokalitě města. Z budovy a přilehlé zahrady je krásný výhled na město, které bylo v minulosti proslulé textilní výrobou a stávkou textilních dělníků ve Svárově. Občas se tu ale rozezní i dětský smích. A to nejen během návštěv příbuzných, ale i ve dnech, kdy sem vyrazí děti z místní mateřské školy.

„Hodně let chodíme do domova třeba před Vánocemi, od loňském roku sem ale chodíme častěji. S dětmi si chodíme hrát na zahradu domova, proběhly i nějaké společné dílničky a chodíme tam i na promítání pohádek,“ přiblížila mezigenerační setkávání ředitelka MŠ Velké Hamry Soňa Tůmová.

Nápad na trávení společných chvil dětí a seniorů vznikl v hlavě ředitele Domova důchodců Velké Hamry Čestmíra Skrbka. V roce 2016 postavili v areálu domova volně přístupné hřiště pro děti. Chodí si sem hrát hlavně děti právě z místní mateřské školy. Herní prvky využívají k zabavení dětí také návštěvy, které sem přijíždějí za svými příbuznými.

Plné hřiště dětí

„Když jsme hřiště stavěli, každý se nám smál. Dětské hřiště v domově důchodců? Dnes tady máme dětí plno,“ pousmál se ředitel DD Velké Hamry Čestmír Skrbek.

Do domova docházejí v současné době děti z osmi mateřských škol, ale i prvních stupňů základních škol z regionu. „Staří lidé se rádi dívají na skotačící děti. Dodává jim to energii a zlepšuje náladu,“ doplnil Skrbek. A nejen to. Drobotinu třeba zajímá, jaké bylo dětství před mnoha desítkami let. „Tímto stylem děti porozumí seniorům a senioři zase dětem,“ poznamenal ředitel. Podle něj mají senioři nejraději malé děti. „To se úplně rozzáří,“ doplnil Skrbek.

