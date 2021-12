Zdroj: DeníkJak jste se sem před osmi lety poprvé dostal?

Zdejší ochotníci mě prostě oslovili skrz jednu z mých bývalých kolegyň. Jestli bych jim prostě nepomohl. Na Emě Destinové to byla krásná práce, rád jsem na ni zpětně vzpomínal a vzpomínám.

Pomáháte takhle ochotníkům běžně?

Něco jsem už udělal, ale není to běžné, spíše náhodné. Pomáhal jsem režírovat třeba i šermířům jejich představení a tak podobně. Také hodně záleží na čase. Do Brodu jsem napodruhé kývl proto, že ho teď relativně mám dost. Ale stejně je to únavné, přes týden hrát v Činoherním klubu a pak zkoušet o víkendech tady v Brodě.

Eva Malá a Helena Mališová při zkoušce divadelní hry autorky Jen Silverman Přítelkyně.Zdroj: se souhlasem Otmara Brancuzského.O čem hra Přítelkyně je?

Jde o konverzační komedii pro dvě herečky, v našem případě jde o Evu Malou a Helenu Mališovou. O setkání dvou cizích duší, které spolu budou bydlet ve vztahu nájemník a podnájemník. Očekáváme, že po premiéře 18. prosince uvedeme reprízu 29. prosince. A 28. ledna vyjedeme na další reprízu do mé domovské scény, tedy do Činoherního klubu.

Známý jste i z televizní obrazovky, jednou z nejznámějších rolí je jeho generál a zároveň člen královské rady v pohádce Tajemství staré bambitky. Teď jde do kin pokračování, kde také hrajete. Jaká dvojka bambitky bude?

Premiéra měla být 8. prosince, ale kvůli koronaviru se oddálí. Jestliže jednička byla ryze televizní, dvojka je pohádkou pro kina. Určitě nebude horší než jednička. Podle mne se jedná o nádhernou pohádku, vybočující z mustru princ a princezna. Protože jde do kin, jsou v ní náročnější efekty, vůbec produkce je dalece větší. Přijďte do kina a uvidíte.