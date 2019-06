Francouzský zakladatel supramolekulární chemie, tedy oboru zabývajícího se nekovalentními vazebnými interakcemi molekul, Jean-Marie Lehn v pátek navštívil libereckou Technickou univerzitu, kde přednášel veřejnosti. „Bojíme se dotýkat základů samotného života. Ale porozuměli bychom jim přece mnohem lépe, kdybychom tak činili,“ tvrdí vědec.

Představil jste mnohé chemické principy. Vidíte smysl v tom, vzdělávat i lidi mimo vědeckou komunitu?

Samozřejmě. Šířit informace týkající se vědy je nesmírně důležitá věc. Obecně veřejné přednášky jsou důležité k tomu, abychom v lépe vstřebatelné podobě sdělovali, co už věda dokázala, abychom zaseli některé myšlenky a zaujali lidi pro vědu. Přednáším také na středních školách. Myslím si, že je dobré, když studenti volící si povolání vědu alespoň zvažují. Bohužel jich je dnes příliš málo. Totiž ne všichni vědci vydělávají zrovna velké peníze. Chápu, že peníze jsou důležité, ale nejsou to nejdůležitější.

Co je pro vás to nejdůležitější, co vám dává ve vašem povolání smysl?

Ono je to tak, že jak plyne čas, stanete se na té vědě do jisté míry závislým. Pro mě je na tom nejlepší ta radost objevovat nové věci a sledovat vývoj jako celek. A hlavně – vytvářet zcela nové objekty, které v přírodě neexistují.

Co považujete za největší úspěch na poli chemie?

Takto to asi brát neumím. Na chemii je zkrátka neuvěřitelná ta možnost vytvářet nové objekty. Objevovat nové znaky, nové vlastnosti, nové materiály… To je to, co nás pohání. Mít myšlenku a zhmotnit ji.

V přednášce jste zmínil genetické modifikace a to, že se jich zbytečně obáváme. Ve vás respekt nebudí?

Lidé se bojí, protože život je obecně považován za posvátný. To je zkrátka součást naší tradiční kultury. Život je ale přece výsledek evoluce vesmíru. Jsme produktem toho procesu. Mnozí mají pocit, že se těchto základů samotného života nesmíme dotýkat. Otázka zní – když budeme mít možnost modifikovat sebe sama, měli bychom to dělat nebo ne? Já si myslím, že ano.

Jako zastánce, vnímáte i vy v tomto ohledu nějaké hranice?

Jisté hranice ano. Záměrně degradovat genetickými modifikacemi lidi v pořádku zcela jistě není. Ale vytvářet z nich vyspělejší bytosti, to je dle mého v pořádku. Takže když zvládneme vytvořit celé lidstvo, které bude díky modifikacím na velmi vysoké úrovni, tak si myslím, že bychom to udělat měli. Nesmíme vytvářet otroky, ale kdybychom uměli vytvořit třeba více Mozartů, to by se mi líbilo.

Jak ale víte, že se to nemůže zvrtnout? Že vědci jsou schopni takové věci mít pod kontrolou?

Myslím si, že budeme čím dál schopnější výsledky kontrolovat. Je to velmi komplikovaná problematika a proto je potřeba ji více a více probádávat. Neříkám, že to budeme dělat zítra, možná ani za sto let, ale i přesto tyto věci postupují mnohem větší rychlostí než si myslíme. Já jsem ale přesvědčený, že jednou pokročilejší genetické modifikace provádět budeme.

Často cestujete do zahraničí, dokonce i mimo kontinent. Na jaké úrovni je podle vás věda evropských států ve srovnání se zbytkem světa?

Já vědu strašně nerad lokalizuji. Nemluvím o české, francouzské nebo ruské vědě. Věda je něco naprosto mezinárodního, co není spjaté s územím. Spoléháme na sebe po celém světě. Když někdo v USA publikuje svou práci, tak to pomůže té mé a naopak. Neexistují žádné hranice, což je také jedna z velmi důležitých charakteristik vědy.