Dalšími pracemi klestí stavbaři trasu nového úseku cyklostezky Greenway Jizera mezi Železným Brodem a Líšným. Stavba vyjde na více než 90 milionů korun, kdy větší část peněz připluje ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Železný Brod, Greenway Jizera, listopad 2023 | Video: Sedlák Jan

V těchto dnech probíhá výstavba opěrných zdí, a to hned na několika místech. Jak směrem k náhonu malé vodní elektrárny v Líšném, tak směrem do svahů nad budovanou stezkou, další svahy se zajišťují. Zároveň vzniká takzvaná staveništní komunikace, což je cesta pro obsluhu stavby. „Z delších vzdáleností je třeba nutné vyvézt stovky kubíků pokácených stromů,“ upřesnil stavbyvedoucí, který si nepřál uvést své jméno.

Stavba začala po letech hledání sjízdné trasy. „Situace v tomto úseku byla delší dobu neutěšená a v projektové přípravě se nedařilo postoupit. Trasa je velice komplikovaná z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Je malý zázrak, že se zde podařil najít prostor pro cyklostezku,“ oddychl si koordinátor projektu Greenway Jizera ze Sdružení Český ráj Jiří Lukeš.

Skoro o třetinu. V Turnově od nového roku razantně zvýší poplatky za odpad

Úsek nakonec povede zcela po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po náspu připraveném už při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům. „S touto variantou jsme počítali už při stavbě mostu přes řeku v roce 2015,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka. Dále pak stezka povede po břehu řeky do Líšného, Malé Skály a Turnova.

Ještě loni byl předběžný rozpočet výstavby úseku na úrovni 75 milionů, dnes se počítá s tím, že výstavba úseku dlouhého zhruba 4,5 kilometru spolkne 94 milionů korun. Celkem 85 procent nákladů, zhruba 80 milionů korun, pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zbytek jde za městem. „Město má peníze na spoluúčast připravené,“ ujistil vedoucí železnobrodského odboru územního plánování Martin Řehák. „Očekáváme, že stavba cyklostezky bude finančně náročná, proto je poměrně málo dalších investic ve městě,“ doplnil Řehák.

Špatně nasvícené přechody pro chodce a překračování rychlosti. Kraj řeší nápravu

Zatímco Železný Brod zaplatí za výstavbu části cyklostezky, která vede převážně v katastru města, vyšší jednotky milionů korun, obec Líšný by se měla dostat na cenu pod jeden milion korun. „Náš úsek je jen zlomkem trasy. Ale uvidíme, jaká ještě bude konečná cena, protože dnes se turbulentně mění ceny všeho. Jak materiálu, tak práce,“ dodala starostka malé obce Renata Klápšťová.

Prodloužení úseku Greenway Jizera bude znamenat rozptýlení cyklistů ze stávajícího přetíženého úseku mezi Turnovem a Malou Skálou. Zároveň se podaří lépe zapojit Železný Brod s jeho nabídkou tradičního sklářství do turistické mapy kraje. Stezka tak pomůže návštěvníkům, regionu i městu.

Po dokončení by měla cyklostezka Greenway Jizera vést od pramene Jizery na Smrku v Jizerských horách až po soutok s Labem ve středních Čechách. I když se původně předpokládalo, že by v roce 2015 mohla být celá trasa hotova, mnoho úseků ještě chybí.

Letos by mohla začít výstavba další etapy Greenway Jizera z Turnova do Svijan. Asi desetikilometrový úsek by měl začínat u autobusového nádraží v Turnově a přes Přepeře či Příšovice povede k zámku ve Svijanech. Naváže tak na už hotový úsek, který vede z Turnova na opačnou stranu.