Aktualizovaný harmonogram prací nicméně stále stojí na stejném termínu. Hotovo by mělo být ke konci letošního roku, konkrétně v listopadu. I když se na stavbě pracuje i nyní, v plné síle se má pokračovat už za několik dní.

Stavaři se při stavbě nevyhnuli problémům. „Na problémová místa se nyní musí navážet spousta materiálu, hlavně kvůli sanaci podloží. Upozorňovali jsme již loni na podzim, že by jistá místa měla být sanována přednostně, aby je nenarušila voda. Což se po oblevách a deštích stalo,“ poznamenal vedoucí odboru územního plánování železnobrodské radnice Martin Řehák.

Stavba cirka čtyřkilometrového úseku se zastaví na sumě těsně pod 100 miliony korun, z toho je 62 milionů z dotace. „Poté budeme ještě přidávat odstavné plochy, nabíjecí stanice se solárním napájením nebo lavičky. To ještě není v celkových nákladech zahrnuto,“ poznamenal starosta Železného Brodu František Lufinka.

V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po podjezdu mostu připraveném už při jeho stavbě dál na cyklostezku. „S touto variantou jsme počítali už při stavbě mostu přes řeku v roce 2015,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka. Dále pak stezka povede po břehu řeky do Líšného, Malé Skály a Turnova.

Stavba v úseku Železný Brod - Líšný začala letos na jaře po letech hledání sjízdné trasy. „Situace v tomto úseku byla delší dobu neutěšená a v projektové přípravě se nedařilo postoupit. Trasa je velice komplikovaná z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Je malý zázrak, že se zde podařil najít prostor pro cyklostezku,“ oddychl si koordinátor projektu Greenway Jizera ze Sdružení Český ráj Jiří Lukeš.

Úsek nakonec povede po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po náspu připraveném už při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům. „S touto variantou jsme počítali už při stavbě mostu přes řeku v roce 2015,“ přiblížil Lufinka. Dále pak stezka povede po břehu řeky do Líšného, Malé Skály a Turnova.

Navazujícím projektem na úsek cyklostezky je výstavba nové lávky přes Jizeru na okraji města ve směru na Podspálov. Stará padne, stavět se bude přímo na jejím místě. Několik měsíců to podle projektu vypadalo, že lidé budou muset řeku přecházet jen po mostě. To by třeba pro obyvatele odlehlejší části sídliště Jiráskovo nábřeží znamenalo prodloužení přechodu i o více než kilometr.

Dobrou zprávou je, že jen kousek od stávající lávky vyroste provizorní přechod přes Jizeru. „Právě výstavba provizorní lávky jen pár metrů po proudu v podstatě znamenala vítězství dodavatele ve veřejné soutěži. Měla by sloužit po celou dobu výstavby, tedy přibližně celý rok,“ popsal Řehák.

Již dnes je ve směru od Jiráskova nábřeží na Obránců míru omezeno parkování. Energetici tady totiž provádí přeložení sítí, které by mohly vadit výstavbě lávky. „Doufáme, že stavba bude zahájena v dubnu a příští rok na jaře již bude sloužit,“ doplnil Řehák. Na výstavbu nové lávky získalo město dotaci ve výši 26 milionů korun, další čtyři miliony by měly plynout z městské kasy.

Letos by mohla odstartovat výstavba další etapy Greenway Jizera z Turnova do Svijan. Asi desetikilometrový úsek by měl začínat u autobusového nádraží v Turnově a přes Přepeře či Příšovice povede k zámku ve Svijanech. Naváže tak na hotový úsek, který vede z Turnova na opačnou stranu.

