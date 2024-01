Je tu další díl oblíbeného seriálu, ve kterém hádáte známá/neznámá místa Jablonecka let současných i minulých. Tak schválně jak moc znáte své okolí? Hlasovat můžete v anketě pod článkem. V dalším díle uvedeme správnou odpověď.

Poznáte místo na fotografiích? | Foto: Veronika Nováková

Dnes hledáme název obce, ve které žije zhruba 600 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1352, ale archeologicky doložené osídlení pochází už z 10.–11. století. V protektorátu Čechy a Morava bylo místo příhraniční obcí.

Až do šedesátých let 19. století šlo o obec zemědělskou. V té době se zde začala rozšiřovat sklářská výroba. Na přelomu století tu vznikly dvě textilní továrny. V té době byla obec povýšena na městys. Do roku 2006 zde fungoval lyžařský vlek.

Kostel svatého Bartoloměje byl postaven v roce 1669, do současné podoby byl přestavěn v polovině 19. století. Před kostelem stávala socha Anděla strážce z roku 1778. V 90. letech 20. století byla odcizena, zachoval se pouze ozdobný podstavec s reliéfem Daniel v jámě lvové. Na bráně fary a na bráně hřbitova se nacházejí sochy světců.

Už víte, kde jsme fotili tentokrát?