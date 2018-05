Halina Pawlowská se v divadle rozpovídá nejen o jídle

Jablonec n. N. – Herečka, spisovatelka, moderátorka Halina Pawlowská přijíždí do Jablonce se svoji one woman show. Nový pořad Chuť do života je o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně na povídání o jídle!

Halina Pawlowská.Foto: Deník / Radek Strnad

Protože: všechno je putna, jen když nám chutná! Na dvě hodiny plné zábavy se můžete těšit již v pátek 11. května od 19 hodin v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Vyprávění Haliny Pawlowské se týká životních i pracovních peripetií a trapasů. Scénáristka a také milovnice vaření a jídla dokáže zaujmout především dámské publikum. Dvě hodiny plné smíchu většinou odstartuje vypravováním o svém životě. Po šedesáti minutách následuje přestávka, ve které diváci mají možnost napsat své dotazy pro Halinu. Ta v druhé půlce pořadu na tyto dotazy odpovídá.

Autor: Lenka Brabcová