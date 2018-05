Handicapovaným se dnes veřejné instituce snaží vyjít vstříc. A nejen vozíčkářům

Liberecký kraj – S vozíkem či bílou holí na úřady? Lépe než před lety

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Slepí mají bílou hůl, paraplegici vozík. Jak se ale cítí lidé postižení psychicky nebo lidé s hluchotou? „Hrozně,“ odpovídá 80letá Zdena z Liberce. „Na tomhle postižení je nejhorší, že není na první pohled vidět,“ rozpovídá se a rukou si automaticky prohrábne vlasy kolem naslouchátka. „Často se mi stalo, že na mě někdo promluví, na něco se zeptá a já se na něj jen usměji. Vnímám kontakt, ale nerozumím, dokud nepromluví zřetelně. Jenže pokud nejde o známé nebo sousedy, kteří o mém problému vědí, a to ještě ne každý, samozřejmě ho v první chvíli napadne: No jo! Stará a pitomá,“ popisuje svérázně pocity mnohých stejně postižených lidí. „Radši moc nikam nechodím, už ani do divadla, které jsem měla tak ráda. To radši sedím doma u televize a bojím se, abych si ji náhodou nedala moc nahlas.“

Nejhůř se ale prý cítí při jednání s úřady. „Pokud to jde, vyřizuje za mě věci syn. Sama se kvůli hluchotě stydím,“ prozrazuje na sebe. Není divu. Většinu života prožila v době, kdy se i na vozíčkáře pohlíželo jako na nebývalý zjev.

BARIÉRY PADLY I V KOMUNIKACI

Přítrž tomu udělala vyhláška z roku 2009, která stanovila obecné technické požadavky na veřejné budovy. Podle vedoucí stavebního úřadu v Jablonci nad Nisou Aleny Nožičkové se zdaleka netýká jen bariér pro tělesné postižení. „Není to jen o bariérách, posunuli jsme se dál i v komunikaci,“ vysvětluje Jitka Šorfová z odboru sociálních věcí jabloneckého magistrátu.

Kvůli historickému paternosteru, do kterého se těžko dostanete nejen s vozíkem, ale třeba i s dětským kočárkem, vybudovala jablonecká radnice už před lety výtah na zadní straně budovy. „Je samozřejmě opatřený Braillovým písmem pro nevidomé a mluví,“ připomíná Jitka Šorfová. „Snažíme se vyjít vstříc všem, kteří to při jednání s úřady potřebují. Pokud si někdo neví rady, úřednice v infocentru může zavolat i příslušného úředníka dolů,“ doplňuje.

Pomocnou ruku by lidé měli nalézt také na úřadech práce, pod které spadají i různé sociální dávky. „Některé z nás prošly školením, takže víme, jak komunikovat s lidmi, kteří mají problém se sluchem, zrakem, řečí nebo se jim hůř jedná třeba kvůli psychickému onemocnění,“ vysvětlila jedna z úřednic.

Prozradila, že oběma stranám slouží na úřadech také speciální linka. „V případě potřeby nám mohou poslat třeba tlumočníka ve znakové řeči. Nejhůř jsou na tom hluchoslepí, kteří vás „slyší“ jen tehdy, když vám přiloží prsty na krk a cítí pohyb hlasivek,“ popisuje úřednice.

POMÁHAJÍ I MAJÁKY A TABLETY

Obě budovy jabloneckého magistrátu jsou podle mluvčí úřadu Markéty Hozové vybaveny také zvukovými majáky, které dokážou navigovat lidi bez zraku. „Tyto pomůcky, které jsou i na jiných veřejných budovách, ovládají lidé pomocí malé vysílačky, které poskytuje SONS, tedy organizace pro nevidomé a slabozraké,“ říká mluvčí.

Lidé s poruchou sluchu pak podle Hozové mají možnost dorozumět se s úředníky přes tlumočníka znakové řeči. „Případně máme ve vnitřním informačním centru v přízemí radnice k dispozici tablet s on-line tlumočením,“ doplnila mluvčí jablonecké radnice.

Tablety pro dorozumívání mají k dispozici také v Liberci. A nejen to. „Službu pro osoby s postižením sluchu a řeči zajišťuje speciální pracovník každou středu mezi 9. a 10. hodinou,“ přibližuje mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová, podle které lidé tuto službu dobře znají a využívají ji.

Zařízení pro komunikaci s neslyšícími mají i na krajském úřadu, kde právě chystají novinku. „Dosud se dalo s tlumočnicí znakové řeči spojit přes tablet pomocí aplikace Skype. V těchto dnech se přechází na aplikaci Tichá linka. Zatím se testuje,“ informuje mluvčí úřadu Filip Trdla.

V KNIHOVNĚ VLÁDNOU ZNAKOVOU ŘEČÍ

Několikrát do roka se do znakové řeči překládá i představení v Malém divadle v Liberci. zařízení pro neslyšící je k dispozici také v jabloneckém divadle.

Bezkonkurenční nabídku v oblasti služeb pro lidi s vadami zraku či sluchu pak nabízí Krajská vědecká knihovna v Liberci. Kromě speciálního hlasového programu Friendly Vox má k dispozici hned několik pracovníků, kteří ovládají znakový jazyk, a sama tyto kurzy pořádá i pro veřejnost.

Samostatnou kapitolu pak tvoří hlasové knihy, které krajská knihovna s pomocí dětí a města sama nahrává. Dosud jich vydala už sedmnáct.